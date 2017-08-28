Легковые автомобили
Статья опубликована в № 4394 от 28.08.2017 под заголовком: Skoda Kodiaq из Нижнего Новгорода

Группа Volkswagen решила выпускать кроссовер Skoda Kodiaq на мощностях ГАЗа

Локализация позволит претендовать на господдержку

С I квартала 2018 г. на мощностях ГАЗа в Нижнем Новгороде начнется производство большого кроссовера Skoda Kodiaq. Об этом 25 августа сообщила чешская компания, входящая в группу Volkswagen. Модель будет выпускаться в режиме полного цикла – со сваркой, окраской. Инвестиции в проект не раскрываются. Сейчас на ГАЗе по контрактной схеме для немецкого автоконцерна выпускаются Skoda Yeti, Volkswagen Jetta и Skoda Octavia.

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