«АвтоВАЗ» объявил о новой программе досрочного выхода сотрудников на пенсию

Согласившиеся уволиться будут получать по 5000 рублей ежемесячно пять лет

Помимо прочего компания предлагает единовременную выплату в 30 000 руб. желающим перевестись на линию B0, где выпускаются автомобили под брендами Lada, Renault, Nissan Максим Стулов / Ведомости

«АвтоВАЗ» направил в Центр занятости уведомление о сокращении до 500 своих сотрудников, рассказал представитель компании. Речь идет о людях предпенсионного возраста (женщины в возрасте 53-55 лет, мужчины - 58-60 лет), работающих на основной, тольяттинской площадке автоконцерна, поясняет он. Для них запущена программа софинансирования пенсии: ее участники в течение пяти лет будут получать дополнительно к пенсии 5000 руб. - из 300 000 руб., которые компания единовременно внесет на пенсионный счет каждого. Получается, на всю программу «АвтоВАЗ» может потратить до 150 млн руб. Досрочно выйти на пенсию и начать ее получать можно только через процедуру сокращения, поэтому компания и направила соответствующее уведомление, замечает представитель.

Программу досрочного ухода на пенсию «АвтоВАЗ» использовал и ранее. Предыдущая завершилась в марте 2017 г. и, в отличие от текущей, предполагала единовременную выплату не менее 6,5 средних зарплат сотрудникам пенсионного возраста и не менее 3,5 - предпенсионного возраста, говорит представитель. Сколько людей воспользовались той программой, он не поясняет. В начале года «АвтоВАЗ» уведомил о сокращении до 740 работников. Текущее уведомление - дополнительно к этому числу, говорит представитель.

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«По сокращению всего в первом полугодии уволено 517 человек. Из них 510 - те, кто имеет право на получение страховой пенсии по старости, то есть хочет воспользоваться пенсионной программой досрочно», - сказал руководитель официального профсоюза компании Сергей Зайцев (его слова приводит «Интерфакс»).

В первом полугодии 2017 г. средняя численность сотрудников «АвтоВАЗа» составляла 38 658 человек (снизилась за год на 11,2%), фонд начисленной заработной платы - 8,7 млрд руб. (рост на 12%), следует из квартального отчета компании.

«Программа досрочного ухода на пенсию - один из инструментов оптимизации численности персонала и работы с людьми, не занятыми в основном производстве», - продолжает представитель «АвтоВАЗа». Помимо прочего компания предлагает единовременную выплату в 30 000 руб. желающим перевестись на линию B0, где выпускаются автомобили под брендами Lada, Renault, Nissan. Часть людей переведена в новое подразделение «АвтоВАЗа» в рамках проекта индустриального парка - они готовят площадки для резидентов парка (сейчас таких компаний три, включая Сбербанк). «АвтоВАЗ» также выплачивает подъемные тем, кто нашел работу в компаниях, не аффилированных с «АвтоВАЗом», - пять окладов, но не менее 127 000 руб. Ранее также использовались программы добровольного ухода с единовременной выплатой нескольких средних зарплат. Возобноволять их пока не планируется, замечает представитель. Для организации занятости, обучения и переподготовки не менее 4000 сотрудников «АвтоВАЗа» правительство выделит в 2017 г. почти 440 млн руб.

В течение 2017 г. «АвтоВАЗ» может снизить численность на 6000 человек и еще на 2200 - в 2018 г., говорил полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

Продажи Lada в России растут с лета 2016 г., весь рынок - с весны 2017 г. Но компания пока остается убыточной. По итогам первого полугодия 2017 г. при выручке 102,5 млрд руб. «АвтоВАЗ» получил чистый убыток в размере 4,4 млрд руб. по МСФО.