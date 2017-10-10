Сентябрь оказался для автопроизводителей лучшим месяцем по продажам с 2015 года

ЕБ повысила прогноз рынка на этот год до 1,58 млн машин

Статья опубликована в № 4425 от 10.10.2017 под заголовком: Автопроизводители поверили в рост

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Всплеск сентябрьских продаж связан в том числе с окончанием отпусков и повышением цен на некоторые марки с 1 октября Максим Стулов / Ведомости

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей выросли за январь – сентябрь на 10,6% до 1,13 млн шт., отчитался комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

В сентябре 2017 г. продажи выросли на 17,9% год к году и на 11,7% месяц к месяцу до 148 371 автомобиля. Прошедший месяц по продажам оказался лучшим с начала кризиса: последний раз больше было продано только в декабре 2014 г. – 270 653 машины, следует из статистики (подробнее см. график).