Авто / Легковые автомобили

70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и коробки передач

Выпускать их будет либо сам завод в Санкт-Петербурге, либо партнеры
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание

Не менее 70% Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Кia Rio, т. е. всех моделей, которые выпускает петербургский завод «Хендэ мотор мануфактуринг рус», должны будут комплектоваться моторами и коробками передач российского производства. Это следует из проекта специального инвестиционного контракта с Hyundai, с которым ознакомились «Ведомости»; содержание подтвердили два человека, знающих это от федеральных чиновников. Документ согласован межведомственной комиссией, но еще не подписан, говорят они.

Представитель Hyundai отказался от комментариев до подписания специального инвестконтракта. Это произойдет не позже 25 декабря, сказал человек, знакомый с ходом обсуждения проекта.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике