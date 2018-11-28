70% петербургских Hyundai получат российские двигатели и коробки передач

Выпускать их будет либо сам завод в Санкт-Петербурге, либо партнеры

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Корейская компания Hyundai локализует производство китайских моторов в России Евгений Разумный / Ведомости

Не менее 70% Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Кia Rio, т. е. всех моделей, которые выпускает петербургский завод «Хендэ мотор мануфактуринг рус», должны будут комплектоваться моторами и коробками передач российского производства. Это следует из проекта специального инвестиционного контракта с Hyundai, с которым ознакомились «Ведомости»; содержание подтвердили два человека, знающих это от федеральных чиновников. Документ согласован межведомственной комиссией, но еще не подписан, говорят они.

Представитель Hyundai отказался от комментариев до подписания специального инвестконтракта. Это произойдет не позже 25 декабря, сказал человек, знакомый с ходом обсуждения проекта.