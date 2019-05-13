Рынок автомобилей в России в апреле сократился
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Легковых и легких коммерческих автомобилей в России в апреле продано 148 296 – это на 2,7% меньше, чем в апреле 2018 г., сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) 13 мая.
Рынок стагнирует: в марте он вырос, в феврале – снизился, и это было первое снижение за два года беспрерывного роста продаж. За четыре месяца 2019 г. продано 539 946 машин, это на 1% меньше, чем за четыре месяца 2018 г., сообщает АЕБ.
В апреле продажи снова шли не так, чтобы рассчитывать на высокие прошлогодние результаты, цитирует АЕБ председателя комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера: «Ясно, что рынок не в той форме, которую мы наблюдали всего лишь 12 месяцев назад, когда демонстрировался последовательный двузначный рост».
Предпосылок к росту в апреле и не было, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег Мосеев: «Цены на автомобили выросли [с начала года в среднем на 5% из-за инфляции и роста НДС], улучшений в экономике не видно, соответственно, нет роста потребительской уверенности».
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