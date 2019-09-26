Volvo V60 Cross Country: Бэтмен и Один

Volvo V60 Cross Country впечатляет плавностью хода и стабильностью в поворотах, но больше всего – умением держать удар: универсал почти не замечает лежачих полицейских, не боится ям и глубокой колейности и позволяет гнать со скоростью 60 км/ч по размытой грунтовке или просто по полю Volvo Cars

Он как Бэтмен. С одной стороны, респектабельный, вежливый, спокойный, умный, интеллигентный, предупредительный. С другой – способен на такое, чего от универсала Volvo никак не ожидаешь. Например, азартно гонять хоть по асфальту, хоть по грунтовке.

Язык не повернется назвать V60 Cross Country вагоном: семейный универсал повышенной проходимости, построенный на платформе SPA (общей для 60-й и 90-й серий Volvo), красив и не кажется средством для перевозки холодильника. Пороги и колесные арки защищены пластиком, но элегантности в облике автомобиля гораздо больше, чем утилитарности. Динамичный силуэт создают ниспадающая линия крыши и восходящая – остекления. Корма украшена фонарями, напоминающими перевернутые запятые. Спереди – уже привычные светодиодные «молоты Тора», придающие взгляду шведского автомобиля уместную для северных широт суровость.

Внутри – знакомый уют: мы уже сравнивали салон флагманского седана Volvo S90 c домашним кабинетом, но что поделать – Cross Country тоже располагает скорее к неге, чем к стремлению вдаль. Перебирая регулировки обшитого перфорированной кожей сиденья, посетуешь было, что валики боковой поддержки не подразумевают у водителя талии, но смиряешься с этим, нащупав колесико управления режимами массажа. Да и так ли быстро мы будем входить в повороты?

Особенно если пассажиру захочется поработать с документами на заднем диване. Благодаря колесной базе в 2875 мм места там вдоволь – по ощущениям, почти столько же, сколько в салонах 90-й серии (хотя по цифрам, конечно, не так). Тихо, покойно, не трясет, а на стекло огромного люка в крыше красиво падают осенние листья.

Еще одна базовая ценность универсала – багажник – покоряет не столько объемом (658 л при загрузке под потолок), сколько продуманной организацией: например, можно поднять вертикально часть пола, разделив пространство пополам, если оно не нужно вам целиком и вы не хотите, чтобы одинокая сумка летала от стенки к стенке.

Российское представительство Volvo устроило тест-драйв в формате семейного выезда в спа-отель на Истре, но Cross Country предложил расслабиться еще по дороге к пункту назначения.

Во-первых, массаж. Во-вторых, перестаньте уже нервничать в пробках. Москву опять перекрыли из-за сезонной перекладки бордюров, фестиваля варенья, парада газонокосилок, мусоровозов и катафалков? Да плевать: занимайтесь за рулем чем хотите, можете за него даже не держаться. И ногу с педалей можно убрать: вольвовский Pilot Assist сам разгоняется, сам тормозит и поворачивает в зависимости от разметки и поведения соседей по потоку.

Теоретически он умеет делать это на скоростях до 130 км/ч (при четкой дорожной разметке), но на практике Pilot Assist довольно коварная штука – завоевав доверие водителя, он может внезапно отключиться (на приборке исчезает значок зеленого руля, обозначающий активацию системы, а вместо него загорается на секунду предупреждающая надпись), и вот уже Volvo едет в кювет или на встречную полосу, а испытание пассивной безопасности кузова пока не входит в наши планы.

Хотя она тоже должна быть на высоте. На презентации маркетологи, ссылаясь на статистику страховых компаний, уверяли, что по сравнению с «обычным порошком» (другими брендами) у Volvo на 50% меньше серьезных травм при ДТП.

Но сейчас приоритет Volvo – безопасность активная: предотвращение аварий, а не снижение тяжести их последствий. Помимо Pilot Assist Volvo оснащается, например, системой City Safety, умеющей распознавать другие автомобили, пешеходов, велосипедистов и крупных животных (т. е. это еще и country safety). В опасной ситуации она автоматически затормозит (если надо, даже с подруливанием). Что уменьшает вероятность мелких ДТП и, соответственно, сумму страховки каско: V – выгодно.

Непонятно одно: почему шведы до сих пор не назвали всю эту умную электронику, например, «оком Одина», раз уж у Volvo есть «молоты Тора».

Ну а тем, кто по старинке предпочитает рулить самостоятельно, могу сказать, что 250-сильной бензиновой турбочетверки (пока что единственный мотор для V60 в России) хватает всегда и везде, 8-ступенчатый автомат прекрасно с ней дружит, тормоза четкие и понятные, а оборотов руля кажется многовато только на парковке – лихорадочно крутить его в поворотах не требуется.

Cross Country предлагает водителю пять ездовых режимов: Comfort, Eco, Dynamic, Individual, Off-road. На самом деле комфортны все – на ровном шоссе, при быстрых обгонах, в крутых поворотах, на проселке. За доплату можно заказать пневмоподвеску, но это излишество. Двухрычажная подвеска спереди и многорычажка с композитной рессорой сзади творят чудеса, впечатляя и плавностью хода, и стабильностью в поворотах, но больше всего – умением держать удар: полноприводный V60 с дорожным просветом в 210 мм почти не замечает лежачих полицейских, не боится ям и глубокой колейности и позволяет гнать со скоростью 60 км/ч по размытой грунтовке или просто по полю – и это на совсем не предназначенных для бездорожья шинах Michelin W 215/55R18.

Относительно короткий задний свес не только эстетичен, но и практичен – выбираясь из оврага на дорогу под таким углом въезда, что «молоты Тора» смотрели прямо в небо, мы даже не чиркнули задним бампером по траве. Короче говоря, этот Один и в поле воин. Хоть Вагнера включай в концертном зале Гётеборга, куда нас легко переносит превосходная акустическая система Bowers & Wilkins.

Тест-драйв организован компанией Volvo Cars