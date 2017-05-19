Volvo V90 Cross Country: философский танк

На Северном Кавказе новый Volvo выглядит органично только вдали от цивилизации образца российских 90-х. Когда вокруг нет «девяток», «приор» и рекламного мусора, предлагающего в основном кредиты и займы, в гордом одиночестве на фоне далекого пика в снежной шапке высокий универсал V90 Cross Country вновь встраивается в картинку, с помощью которой его продают: элегантный скандинавский автомобиль, помогающий изысканно одетым людям модельной внешности вырваться из душных пентхаусов к отдыху в комфортабельной палатке. Без благородного природного антуража шведский универсал выглядит в осетинских городках просто вызывающе: эффектный динамичный профиль, «бриллианты», мерцающие в черноте радиаторной решетки, светодиодные «молотки Тора» в передней оптике — версия скандинавского дизайна, которая берет яркими деталями, а не минималистичным лаконизмом.

Вдобавок для продвижения V90 Cross Country шведская марка заручилась философской артподдержкой в лице Алана Уоттса. Британский философ, знакомивший западную молодежь с дзеном и состояниями измененного сознания, был избран шведами за посыл, что нужно уметь наслаждаться моментом и находить время на то, что действительно нравится. В контексте универсала Cross Country это означает уехать подальше от города с парой велосипедов / сноубордов / серфов на крыше. Полноприводный универсал с клиренсом 210 мм действительно позволяет забраться туда, где и на своих двоих непросто пройти. Но кисло-сладкая шведская изюминка новинки заключается в том, что вы делаете это в салоне не утилитарного внедорожника, а представительского седана S90, с которым универсал делит платформу, интерьер и силовые агрегаты.

Салон современного Volvo -- цифровой минимализм Tesla, у которого позаимствован дисплей в портретной ориентации, уничтоживший большинство кнопок на центральной консоли, и характерные для современного «глобального» премиума кожа, алюминий и дерево с шероховатой фактурой. Передняя панель напоминает аккуратно обтесанное бревно, на котором холеный шведский дровосек забыл свой iPad. Здесь тоже интересно разглядывать детали: граненые барабанчики запуска двигателя, выбора режимов шасси и управления вентиляционными заслонками, изящные изгибы обтянутых кожей накладок на центральном тоннеле. И искать цитаты: почти такие же алюминиевые внутренние дверные ручки «под два пальца» запомнились в салоне Porsche, похожие «дуршлаги» сеток динамиков с острыми краями прожженных лазером отверстий недавно сверкали в Mercedes-Benz.

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По-настоящему удивили в Cross Country руль и сиденья. Первый, с массивным «пятаком» ступицы и толстым ободом небольшого диаметра, словно подсмотрен у американских масл-каров. Кресла бугрятся спортивным рельефом, точно бодибилдеры. И это впечатление совсем не обманчиво: усаживаясь в семейный универсал, не ожидаешь, что попадешь в такие крепкие объятья. Словно встречаешься со старым знакомым, который за время отсутствия успел увлечься «железками» и теперь непривычно тверд и выпукл в самых неожиданных местах. Но я готов принять это как часть философской концепции автомобиля, который отрезвляющим шлепком по мягкому месту возвращает водителя в сиюминутную реальность еще до начала поездки.

«Походка» V90 тоже не так воздушна, как можно было предположить, зная о наличие задней пневматической подвески (опция, стандартно сзади – поперечная композитная рессора). В ней чувствуется сталь, твердость натруженной мышцы, а чуткий руль словно шутливо предлагает сыграть в армрестлинг, пружинисто возвращаясь в «ноль». Лежачие полицейские и выбоины в асфальте отзываются ощутимыми толчками. Зато на хорошей дороге Volvo воспаряет, и, полулежа в спортивном сидении в полуметре над асфальтом, легко представить, что изучаешь кавказские горы из футуристического левитирующего транспорта. Этому способствуют хорошая звукоизоляция, проекционный дисплей над «нарисованной» панелью приборов и «компьютерные», без кренов и запаздываний, реакции на движения рулем.

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Разумеется, у новейшего Volvo есть и автопилот, но с ним не получится разыграть сцену из фильма о будущем, где герой бросает штурвал и погружается в сон, чтение или раздумья. Система удержания автомобиля в полосе довольно долго вела его без моего вмешательства по плавным изгибам загородного шоссе, но стоило следующему виражу уйти градусов на 10 круче – и Volvo, даже не попытавшись следовать за хорошо видимой разметкой, вознамерилась прилечь в придорожном кювете.

«Чтобы понять, на что способен автопилот, в каких случаях ему стоит доверять, нужно провести с ним хотя бы несколько дней, – успокаивает нас с заднего дивана директор по связям с общественностью Volvo Car Russia Антон Свекольников. – Я сам езжу на Volvo с автопилотом. Эту систему, конечно, не следует рассматривать как полноценную замену водителю. Но скоро понимаешь, что это отличный помощник, который хорошо дополняет водителя в некоторых ситуациях».

Больше я руль из рук не выпускал, но к концу тест-драйва все же оценил преимущества цифрового пилота Volvo – он хорош в роли тихого параноика, который никогда до конца не доверяет водителю и остается начеку, сдержанно матерясь писком, когда корма автомобиля спереди оказывается слишком близко к капоту или на обочину ступил пешеход. Иногда, впрочем, виртуальный пилот может насильно вмешаться в процесс – заезд на сплошную разметку вызывает у него такую панику, что руль в руках ощутимо дергается в сторону. Машина присматривает за человеком, человек не до конца доверяет машине – такую борьбу и взаимодополнение противоположностей наверняка бы одобрил увлеченный восточной философией Уоттс.

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На грунтовке и усыпанной острыми камнями дороге Volvo V90 CC, однако, – материалист до мозга стальных подрамников, осязаемо и достаточно грубо устанавливающий физическую связь пассажиров с внешним миром. Точнее, с его рельефом: в салоне по-прежнему тишина и благодать, но трясет и раскачивает так, будто наш левитирующий транспортер попал в зону астероидов. Здесь начинаешь тихо проклинать технологический прогресс, слизнувший все механические кнопки и переключатели с центральной консоли: на неровной дороге очень непросто попасть в нужную «кнопку» интерфейса системы Sensus, слишком похожего на обычный планшетник плотно расположенными друг к другу мелкими плашками и пунктами меню. Зато здесь не укачивает, а режим Off Road, работающий до 40 км/ч, позволяет немного расслабиться за рулем – электроусилитель и адаптивные амортизаторы «распускаются», блокируется муфта Haldex, игнорируются случайные толчки на педали газа, делая движение более плавным.

На ровной дороге мы предпочитали включать режим Dynamic: только он помогает почувствовать в топовой бензиновой модели T6 присутствие 320 «лошадей» и налаживает с двигателем четкую взаимосвязь через педаль акселератора. Но, по большому счету, любой двигатель для V90 Cross Country – это четырехцилиндровый двухлитровый бытовой прибор по преобразованию углеводородов в энергию, типичный современный турбированный агрегат, прилежно и без вдохновения тянущий лямку. При этом в моторах нашлось место оригинальным решениям, которые порадуют гиков. Топовый дизельный двигатель оснащен аккумулятором воздуха PowerPulse, баллоном, в который накачивается, а потом выпускается воздух для устранения турбоямы при резком разгоне. В топовом бензиновом двигателе с той же целью используется приводной компрессор, работающий в паре с турбиной.

Впрочем, это тоже философская черта машины: большинство мыслителей мало заботило, какие физические процессы помогают приводить в действие нейроны в их мозге. В плане выбора силовых установок Volvo напоминает Людвига Витгенштейна с его «мне все равно что есть, лишь бы одно и то же». Главное, что при движении в V90 Cross Country чувствуются отголоски старо-шведского учения, которое заставляло весь мир называть «Вольво» танками: в самом беспокойном трафике и в любую непогоду здесь ощущаешь себя, как в уютном срубе с толстенными стенами, где можно спокойно подумать, помечтать, пообщаться с соседом на отвлеченные темы. И отправиться навстречу радостям жизни – которые начинаются, философски замечает российский прайс-лист на Volvo V90, от трех миллионов рублей.