Беспилотники получат субсидии из бюджета
Минпромторг предлагает компенсировать из федерального бюджета полностью расходы на испытания беспилотных автомобилей, которые несут лаборатории, начиная с 1 января 2019 г. Это следует из опубликованного на regulation.gov.ru проекта постановления правительства. Документ разработан по поручению вице-премьера Максима Акимова.
Деньги планируется выделять «на компенсацию затрат, связанных с организацией и проведением оценки в форме испытаний высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) на соответствие обязательным требованиям, установленным техническими регламентами Таможенного союза и правилами ООН». Получать субсидии будут испытательные лаборатории – в России их несколько, включая институт НАМИ (структура Минпромторга). В числе затрат, которые чиновники хотят компенсировать, – оплата труда, расходы на различные виды обязательного страхования, на покупку специального оборудования, разработку конструкторской и технологической документации, проектирование и изготовление специальной оснастки и инструментов, испытание материалов и опытных образцов электронных и электрических систем беспилотников.
Субсидии нужны для поддержки эксперимента опытной эксплуатации беспилотников на автомобильных дорогах общего пользования, говорится в пояснительной записке к проекту постановления: «Стоимость испытаний является существенной преградой для массового участия компаний – разработчиков ВАТС в эксперименте».
«Проект постановления предусматривает компенсацию затрат на проведение испытаний ВАТС, а также на создание необходимой современной и перспективной исследовательской базы», – пояснил представитель Минпромторга. По его словам, затраты составляют от 60 000 до 200 000 руб. в зависимости от возраста автомобиля и выбранной комплектации. В 2020 г. на эти цели из бюджета потребуется 200 млн руб. в виде субсидий.
В этом году более 100 автомобилей должны пройти испытания в лабораториях, добавил он.
Испытания беспилотников начались в России в 2019 г., основной их участник – «Яндекс». Компания оборудует Toyota Prius собственными беспилотными модулями. «Мы сертифицировали 69 автомобилей, к 2020 г. рассчитываем иметь сотню сертифицированных машин, – рассказал представитель «Яндекса». – При этом процесс сертификации обязан проходить каждый автомобиль, даже если они все одинаковой конструкции». Это связано с тем, что автомобили, которые использует «Яндекс» для создания беспилотников, – подержанные и разных годов выпуска, пояснял в октябре заместитель директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Тигран Парсаданян на конференции «Ведомостей» «Автоэволюция».
1 млн км
столько беспилотные автомобили «Яндекса» проехали по дорогам России, США и Израиля, сообщила в сентябре 2019 г. компания. Основную часть этого пробега машины прошли по дорогам общего пользования в условиях реального трафика, наибольшую часть – в Москве
Сертификация беспилотников в России дублирует испытания, которые автомобиль проходит, перед тем как выйти на российский рынок, продолжает представитель «Яндекса». Но на этапе опытной эксплуатации такая сложная процедура не требуется, считает он. «Процесс вывода беспилотных автомобилей на дороги должен быть простым и прозрачным. Например, в США десятки компаний тестируют более 1500 беспилотных автомобилей, так как регулирование создает среду для развития технологии», – отмечает собеседник «Ведомостей». По его словам, в тех штатах, где разрешено ездить на беспилотниках по дорогам общего пользования, используется процедура самосертификации – с помощью заполнения онлайн-формы. Расходы в Неваде, например, составляют $120 за один беспилотник, из них $20 – расходы на почтовую доставку номеров. В какую сумму обходится сертификация в России, представитель «Яндекса» не раскрыл. Представитель НАМИ на вопросы «Ведомостей» не ответил.
Каждый беспилотник на базе Prius обходится «Яндексу» примерно в $90 000 (на первом этапе из-за дороговизны беспилотных модулей – $120 000), из них $30 000 – стоимость самой машины, приводит данные представитель компании. Но главная проблема не в стоимости их сертификации в России, отмечает он: «Флот растет быстрее, чем новые автомобили проходят сертификацию. Получается, что, вместо того чтобы обучаться во время езды по городу, машины теряют время, ожидая разрешения». Полноценные испытания проводятся для того, чтобы доказать, что водитель-инструктор (без него беспилотник в России не может передвигаться в рамках эксперимента) в случае возникновения опасной ситуации может взять управление на себя, пояснил один из собеседников «Ведомостей».