Беспилотники получат субсидии из бюджета

Сертификация беспилотников в России дублирует испытания, которые автомобиль проходит, перед тем как выйти на российский рынок, продолжает представитель «Яндекса». Но на этапе опытной эксплуатации такая сложная процедура не требуется, считает он. «Процесс вывода беспилотных автомобилей на дороги должен быть простым и прозрачным. Например, в США десятки компаний тестируют более 1500 беспилотных автомобилей, так как регулирование создает среду для развития технологии», – отмечает собеседник «Ведомостей». По его словам, в тех штатах, где разрешено ездить на беспилотниках по дорогам общего пользования, используется процедура самосертификации – с помощью заполнения онлайн-формы. Расходы в Неваде, например, составляют $120 за один беспилотник, из них $20 – расходы на почтовую доставку номеров. В какую сумму обходится сертификация в России, представитель «Яндекса» не раскрыл. Представитель НАМИ на вопросы «Ведомостей» не ответил.