Skoda Karoq: Усы для народа

Так что не очень-то погоняешь, но Karoq на это и не провоцирует. Он просто едет – достаточно комфортно, очень правильно, как полагается современному немецкому автомобилю (пусть формально и чешскому) среднего ценового сегмента. 150 л. с. всефольксвагеновского турбомотора 1,4 TSI ему в самый раз, 8-ступенчатый автомат не тормозит, подвеска собранная на асфальте и не утомляет на брусчатке, которой часто вымощены улицы нидерландских городков. На полноприводный Karoq с тем же двигателем устанавливается 6-ступенчатый робот DSG, но на тесте таких машин не было – как и базовых комплектаций со 110-сильным мотором 1,6 MPI и механической коробкой передач: эти версии появятся на нашем рынке только во второй половине 2020 г.