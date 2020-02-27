Skoda Karoq: Усы для народа
В ряду кроссоверов Skoda самым ярким был Yeti. За ним последовал Kodiaq, в котором с трудом запоминались и имя, и внешность. И вот – автомобиль с таким же странным на русский слух названием Karoq, слегка уменьшенная копия старшего брата. Ну не совсем, конечно, копия, но типаж один. С какой стороны на него ни посмотри – парень вроде и ладный, но отвернешься – не вспомнишь.
Как там тебя? Kodiaq? Karoq? Каршеринг!
Его, конечно, принарядили, но кого сегодня удивишь светодиодной оптикой. И даже светодиодной проекцией логотипа на дорогу при открывании дверей (а ведь еще недавно такой шик был доступен только в премиальном сегменте). Ну ладно, вот занятная деталь – фальшрадиаторная решетка: форма как у всех последних моделей Skoda, но как-то она непривычно – чернильно – блестит и вообще выделяется нарочитостью, как напомаженные усы. Решение спорное, но хоть так мы запомним Karoq в лицо. Не зря дизайнер ходил в барбершоп.
А сбоку, сзади – нет, ничем не выделяется в потоке. Особенно в Нидерландах, где российское представительство Skoda устроило выездной тест-драйв. Да тут Tesla больше, чем в Москве «Жигулей»! Каждый пятый VW Golf – электрический. Audi – разумеется, e-tron. Такси – и те электромобили. И все это экологически чистое автохозяйство движется на фоне суперэкологичных ветряков. А тут мы – сами с усами, с бензиновыми моторами и с российскими номерами, которые, в общем-то, и выделяют нас на дороге. Но выделяют не очень: внешность Karoq – лучшая маскировка.
То же самое с интерьером и всеми потребительскими характеристиками. Для меня Skoda Karoq – типичный продукт концерна VAG, т. е. дом родной: все знакомо, хорошая шумоизоляция (заставлявшая забыть, как задувает за окном), эргономика близка к эталонной, ни к чему не надо приспосабливаться, усилия на руле и педалях абсолютно привычные, управляемость, динамика разгона и торможения – тоже. Короче, как пишут в объявлениях о продаже автомобилей, «сел и поехал».
Придраться ли к тому, что пластик на дверях пожестче фольксвагеновского? Что маловат экран медиасистемы? (Побольше будет, но позже и в качестве опции.) Что простовата приборная панель? (Опять же в опциях будет доступна цифровая.) Зато на центральном тоннеле есть специальные прорези для монеток и уютное углубление для ключа. А в большом 500-литровом багажнике – карманы, крючки и сетки; все это элементы шкодовской системы Simply Clever. (Если сложить задние сиденья, объем грузового отсека можно увеличить до 1609 л.) Просторен и салон – спасибо колесной базе в 2638 мм. Karoq не модник, но удобен и практичен – а в его классе эти добродетели ценятся выше, чем броская внешность.
Вот, скажем, большинство домов в Нидерландах – хоть в городах, хоть в селах – облицованы одним и тем же коричневым кирпичом, хорошо это или скучно? Все аккуратно, как в конструкторе, детали которого можно менять местами. Нидерланды вообще кажутся такой моделью страны – чуть менее игрушечной, чем Швейцария, но все-таки как будто не совсем реальностью. И в этом смысле Skoda Karoq прекрасно вписывается в пейзаж – как стандартная добротная вещь, типовая деталь конструктора, игрушечная машинка в игрушечной стране.
На чем еще тут ездят, кроме Tesla и прочих экомобилей? Конечно, на велосипедах. Типичная сельская дорога в Нидерландах представляет собой одну полосу с велосипедными дорожками по обочинам. То есть встречная машина едет прямо в лоб, разъехаться можно только в ущерб велосипедистам.
Так что не очень-то погоняешь, но Karoq на это и не провоцирует. Он просто едет – достаточно комфортно, очень правильно, как полагается современному немецкому автомобилю (пусть формально и чешскому) среднего ценового сегмента. 150 л. с. всефольксвагеновского турбомотора 1,4 TSI ему в самый раз, 8-ступенчатый автомат не тормозит, подвеска собранная на асфальте и не утомляет на брусчатке, которой часто вымощены улицы нидерландских городков. На полноприводный Karoq с тем же двигателем устанавливается 6-ступенчатый робот DSG, но на тесте таких машин не было – как и базовых комплектаций со 110-сильным мотором 1,6 MPI и механической коробкой передач: эти версии появятся на нашем рынке только во второй половине 2020 г.
Но большинство покупателей наверняка предпочтет именно переднеприводный Karoq с автоматом. Ведь городскому кроссоверу не обязательно уметь ездить по пересеченной местности. Ему вполне достаточно способности вскарабкаться на бордюр (и отправиться оттуда на штрафстоянку). Полный привод для этого не нужен, а 160 мм дорожного просвета Skoda Karoq для бордюров точно хватит.
Цены на 150-сильный переднеприводный Karoq российской сборки начинаются с 1,5 млн руб. – но это комплектация Ambition, а на тесте в Нидерландах были более дорогие версии Style (от 1,67 млн руб.) с комбинированной обивкой сидений искусственными кожей и замшей, адаптивными светодиодными фарами, атмосферной подсветкой салона, подогревом руля и 17-дюймовыми легкосплавными дисками. Плюс пакеты дополнительных опций, в числе которых электропривод двери багажника, адаптивный круиз-контроль, ассистент парковки, системы контроля слепых зон и движения по полосе – можно убрать руки с руля на 15 секунд, и Karoq будет сам удерживать нужную траекторию, а если вы продолжите это баловство, начнет тормозить. Отдельной похвалы заслуживает автопарковщик, который умеет парковать Karoq и параллельно, и перпендикулярно, причем не только задом, но и передом.
Ну, а для тех, кому не лень рулить и парковаться по старинке, самостоятельно, надо заметить, что и Ambition – комплектация не бедная и за свою цену этот кар действительно OK.
Тест-драйв организован компанией Skoda Auto.