Победит ли Volkswagen Group в борьбе с Tesla

В 2009 г., когда концерн Volkswagen еще только разрабатывал свой первый электрический автомобиль, тогдашний его гендиректор Мартин Винтеркорн предупреждал о появлении «хайпа» вокруг электромобилей. Он признавал, что когда-нибудь в мире появятся доступные и безопасные электромобили, но отмечал, что это произойдет нескоро: «Это не спринт, а марафон». Доля электромобилей на мировом рынке составит 1–1,5% в 2020 г., прогнозировал тогда Винтеркорн и в целом оказался прав. Продажи таких автомобилей в мире составили 1,26 млн в 2018 г., или 1,5% рынка, по данным JATO Dynamics.