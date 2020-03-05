Победит ли Volkswagen Group в борьбе с Tesla
В 2009 г., когда концерн Volkswagen еще только разрабатывал свой первый электрический автомобиль, тогдашний его гендиректор Мартин Винтеркорн предупреждал о появлении «хайпа» вокруг электромобилей. Он признавал, что когда-нибудь в мире появятся доступные и безопасные электромобили, но отмечал, что это произойдет нескоро: «Это не спринт, а марафон». Доля электромобилей на мировом рынке составит 1–1,5% в 2020 г., прогнозировал тогда Винтеркорн и в целом оказался прав. Продажи таких автомобилей в мире составили 1,26 млн в 2018 г., или 1,5% рынка, по данным JATO Dynamics.
Но нынешний гендиректор VW Group (VW Group была образована в 2012 г. в результате поглощения компанией Volkswagen AG компании Porsche Automobil Holding) Герберт Дисс ставит перед концерном очень амбициозную задачу: выпустить 26 млн электрических автомобилей к 2028 г. и стать крупнейшим в мире производителем электромобилей, потеснив сегодняшнего лидера этого сегмента – Tesla.
От «дизельгейта» к электромобилям
Дисс пришел в VW Group из BMW в 2015 г., всего за пару месяцев до «дизельгейта». В сентябре того года выяснилось, что концерн фальсифицировал уровень выбросов оксидов азота у дизельных автомобилей во время тестов. В результате этого скандала Винтеркорн ушел в отставку, а компании пришлось выплатить свыше 30 млрд евро в виде штрафов и компенсаций для урегулирования судебных исков.
Сначала Дисс руководил маркой VW, но в апреле 2018 г. он стал гендиректором и председателем правления всего концерна. Как сообщали тогда источники Bloomberg, Дисс заслужил доверие акционеров, последовательно устраняя проблемы марки VW. Например, он договорился с профсоюзами о сделке, позволившей сократить до 30 000 рабочих мест и сэкономить компании 3,7 млрд евро ($4,6 млрд). Хотя изначально многие сомневались, что Дисс сможет адаптироваться к сложной внутренней политике автопроизводителя.
Возглавив концерн, Дисс непреклонно стал делать ставку на электромобили, несмотря на нынешний невысокий спрос на них, нехватку зарядных станций и проблемы с поставками аккумуляторов. Из-за последних Audi в конце февраля даже пришлось приостановить производство электрического кроссовера e-tron. «Альтернативы электромобилям нет», – уверенно заявил Дисс в недавнем интервью Financial Times (FT).