Haval F7 и «обычный автомобиль»

Вот, скажем, посадка водителя. В «обычном автомобиле» двигаешь сиденье так, чтобы нога при выжатой в пол педали тормоза оставалась чуть согнутой, потом регулируешь руль по вылету, чтобы вытянутые руки ложились на него запястьями. В Haval так не получится. Его эргономику проектировали для гориллы. Потому что руки у водителя должны быть очень длинные, а ноги очень короткие. Иначе либо не дотянешься до руля, либо будешь подпирать его коленками. Регулировка по вылету есть, но она настолько ничтожна, что ничего не меняет. Зато сама баранка по-модному обрезана снизу. Но выглядит это не намеком на спорт, а неумением дизайнера нарисовать круг. У сиденья нет поясничного подпора, но у гориллы другой изгиб позвоночника, ей, наверное, так в самый раз. Начиная с комплектации Elite водительское кресло снабжается электрическими регулировками, но для пассажиров их нет даже в Premium.