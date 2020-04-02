Haval F7 и «обычный автомобиль»
Он выглядит солидно не только потому, что довольно большой (4620 мм в длину). Главное – он похож на настоящий автомобиль.
Вот только на какой?
Еще недавно китайские машины были плохо срисованными копиями японских, дешевыми подделками каких-нибудь «Тойот». Haval (произносится не «Хавал», а «Хавейл»), если судить по модели F7, – новая ступень эволюции.
Его внешность вполне оригинальна, хотя и несколько эклектична. Морда скорее японская – кажется, что дизайнеры рисовали «Мазду», но постеснялись и прилепили к переднему бамперу нелепый псевдодиффузор, обильно украшенный пластиком «под хром». А вот боковая линия над порогом – практически как у Mazda CX5 – вышла изящной. Задняя часть и вовсе почти Jaguar, только очень хочется отковырять огромную грубую надпись Haval на двери багажника. Ну и «хром» хотя бы шкуркой чуть-чуть протереть.
Самое красивое в тестовом F7 – цвет «аквамарин», благородный глубокий синий, признак самой богатой комплектации Premium c двухлитровым турбомотором мощностью 190 л. с., светодиодными фарами, 19-дюймовыми колесными дисками, камерами кругового обзора, панорамной крышей с люком, датчиками парковки, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения о возможном столкновении, задним спойлером и шторкой в багажнике (доступной, впрочем, уже со средней комплектации Elite). В полноприводном исполнении такой кроссовер стоит 1,819 млн руб. И попробуйте за эти деньги найти на рынке что-то такого же цвета и такого размера.
К качеству российской сборки, кстати, не придерешься: зазоры везде ровные, ничего не перекошено. Собирают Haval в Тульской области, на первом зарубежном заводе концерна, где организовано производство автомобилей по полному циклу.
Но как только в него садишься, понимаешь: нет, ни на кого он не похож, все в нем удивительно и ново. Недаром букву F в названии линейки в компании предлагают считать объединением трех идей – future, fashion, fun. Так вот вы какие, забава и мода будущего.
Все помнят рекламный трюк, когда совершенно особенное чудо-средство для стирки сравнивают с «обычным порошком». Поступим так же – и сравним Haval F7 с «обычным автомобилем».
Вот, скажем, посадка водителя. В «обычном автомобиле» двигаешь сиденье так, чтобы нога при выжатой в пол педали тормоза оставалась чуть согнутой, потом регулируешь руль по вылету, чтобы вытянутые руки ложились на него запястьями. В Haval так не получится. Его эргономику проектировали для гориллы. Потому что руки у водителя должны быть очень длинные, а ноги очень короткие. Иначе либо не дотянешься до руля, либо будешь подпирать его коленками. Регулировка по вылету есть, но она настолько ничтожна, что ничего не меняет. Зато сама баранка по-модному обрезана снизу. Но выглядит это не намеком на спорт, а неумением дизайнера нарисовать круг. У сиденья нет поясничного подпора, но у гориллы другой изгиб позвоночника, ей, наверное, так в самый раз. Начиная с комплектации Elite водительское кресло снабжается электрическими регулировками, но для пассажиров их нет даже в Premium.
В целом салон приятно удивляет. Не всякий «обычный автомобиль» так просторен, особенно на заднем ряду. Не во всяком передняя панель так услужливо обращена к водителю. Не всякий «обычный автомобиль» так мягок на ощупь. Не во всяком искусственная кожа так похожа на настоящую.
С другой стороны, в «обычном автомобиле» при нажатии на любую кнопку нет ощущения, что, судя по хрусту, ты ее сломал. В «Хавейле» это подозрение усугубляется тем, что кнопки не светятся: включил или нет – непонятно.
Не всегда понятно и назначение кнопок: для чего, например, вот эта, со снежинкой и намеком на кардиограмму? Вау, это смена режимов трансмиссии: «спорт», «снег», «песок», «грязь». А маленькое колесико в центре панели под экраном мультимедийной системы, которым хочется отрегулировать громкость звука, на самом деле регулирует интенсивность обдува. И заодно температуру в салоне. Но чтобы ее изменить, придется пройти квест: колесико надо не нажать (тогда вентиляция просто выключится), а покрутить – дуть станет по-другому, зато на экране всплывет меню управления климатом.
Интерфейс системы выглядит непривычно, но понятен и работоспособен. Процессор, похоже, слабоват – при включении задней передачи на экране сначала появляется надпись «система загружается» и только потом – картинка с камеры, искажающая пространство до совершенно неевклидовых пропорций.
Замысловат и рычаг семиступенчатого «робота». Ведь как привык пользователь «обычного автомобиля»? Взялся за ручку, нажал на кнопку, перевел в нужный режим. В «Хавейле» вместо одного движения надо сделать два: любое переключение из «драйва» в «реверс» и наоборот осуществляется через промежуточный режим «нейтраль». Но это ладно: главное – случайно не попасть в «мануал» – минут 20 я просто не мог понять, почему на скорости 20–40 км/ч «Хавейл» истошно орет и держит обороты двигателя в районе красной зоны. Пока не скосил глаза в низ приборной панели и не прочел надпись мелким шрифтом: «М1» – т. е. все это время я просто ехал на первой передаче. И каждый раз, включая «драйв», за этим надо следить – режимы М и D переключаются, похоже, случайным образом.
Но если правильно попасть в «драйв», Haval F7 едет как «обычный автомобиль». Разве что тупит секунды две после нажатия на педаль «газа», отчего кажется, что из заявленных 190 «лошадей» примерно 40 украли. И тормоза совсем ватные и неинформативные, даже если сделать скидку на то, что я ездил по асфальту на зимних шипованных шинах Kumho. В режиме «спорт» реакции становятся адекватнее, но ощутимая раскачка на волнах асфальта остается. А поворачивать Haval не любит в принципе.
Нет, я не гонял на нем по горным серпантинам. Я просто попытался въехать в подземный паркинг.
Проблема в том, что въезд был рассчитан на «обычный автомобиль» не больше «Газели». Haval же проехал пол-этажа и встал поперек – руль дальше просто не крутился. Пришлось сдавать назад и повторять маневр – и так три раза по пути до -2 этажа.
Грузовые возможности F7 мы испытали, готовясь к самоизоляции на даче. Они невелики: в багажник с заявленным объемом 723 л (без сложенных задних сидений) уместилось поклажи литров на 450. Но это потому, что у нас ведь комплектация Premium – c багажной шторкой! А если ее убрать и загрузить до потолка, то производитель наверняка не лукавит. С дверью багажника надо быть осторожным: она тяжелая, без электропривода и поднимается ниже, чем у «обычного автомобиля» – то есть человеку ростом от 180 см уже ложится на голову.
Осталось сказать два слова про музыку. Сначала мне показалось, что в Haval можно слушать только разговорное радио. Но потом я вспомнил – есть великая музыка и для этой машины. «Гражданскую оборону» ничем не задушишь, ничем не убьешь. Я врубил ее на полную, открыл люк в панорамной крыше, и понял, что все идет по плану.