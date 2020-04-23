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Мэрия Москвы отказалась сделать парковки бесплатными в условиях коронавируса

Сделать их бесплатными просили депутаты и СПЧ
Артем Гирш
Максим Стулов / Ведомости

Дептранс Москвы не поддержал инициативу депутатов Мосгордумы отменить платные парковки на время пандемии коронавируса. Об этом говорится в ответе, полученном депутатами от руководителя ведомства Максима Ликсутова, его публикует депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.

По словам Ликсутова, платные парковки – одна из важнейших составляющих транспортной системы. Они являются механизмом мягкого регулирования трафика за счет изменения транспортного поведения людей, говорится в ответе. Организация платных парковок продиктована «транспортной целесообразностью» всего города, поэтому ответственность за принятие таких решений «не перекладывается на жителей и муниципальных депутатов, а целиком возлагается на правительство Москвы и органы исполнительной власти».

В своем обращении депутаты указывали, что при пандемии коронавируса личные автомобили являются наиболее безопасным средством передвижения, а отмена платных парковок простимулирует их использование и сократит количество пассажиров общественного транспорта. Также депутаты выступили против сноса гаражей на время пандемии, так как это, по их мнению, приведет к вынужденному прерыванию режима самоизоляции их владельцев.

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В начале апреля отменить платные парковки на время нерабочих дней просил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По данным совета, несмотря на снижение транспортного потока, работники организаций жизнеобеспечения не могут воспользоваться парковками, так как машину нужно будет оставить на длительное время на платной зоне. Из-за этого поездка на работу на личном автомобиле становится невозможной. С аналогичной инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обращался вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

8 апреля дептранс Москвы объявил, что парковка для медиков в столице станет бесплатной. Для этого ведомство сформирует реестр медицинских сотрудников департамента здравоохранения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных