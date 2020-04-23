Мэрия Москвы отказалась сделать парковки бесплатными в условиях коронавируса

Мэрия Москвы отказалась сделать парковки бесплатными в условиях коронавирусаСделать их бесплатными просили депутаты и СПЧ
Дептранс Москвы не поддержал инициативу депутатов Мосгордумы отменить платные парковки на время пандемии коронавируса. Об этом говорится в ответе, полученном депутатами от руководителя ведомства Максима Ликсутова, его публикует депутат Мосгордумы Михаил Тимонов.
По словам Ликсутова, платные парковки – одна из важнейших составляющих транспортной системы. Они являются механизмом мягкого регулирования трафика за счет изменения транспортного поведения людей, говорится в ответе. Организация платных парковок продиктована «транспортной целесообразностью» всего города, поэтому ответственность за принятие таких решений «не перекладывается на жителей и муниципальных депутатов, а целиком возлагается на правительство Москвы и органы исполнительной власти».
В своем обращении депутаты указывали, что при пандемии коронавируса личные автомобили являются наиболее безопасным средством передвижения, а отмена платных парковок простимулирует их использование и сократит количество пассажиров общественного транспорта. Также депутаты выступили против сноса гаражей на время пандемии, так как это, по их мнению, приведет к вынужденному прерыванию режима самоизоляции их владельцев.
В начале апреля отменить платные парковки на время нерабочих дней просил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По данным совета, несмотря на снижение транспортного потока, работники организаций жизнеобеспечения не могут воспользоваться парковками, так как машину нужно будет оставить на длительное время на платной зоне. Из-за этого поездка на работу на личном автомобиле становится невозможной. С аналогичной инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обращался вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
8 апреля дептранс Москвы объявил, что парковка для медиков в столице станет бесплатной. Для этого ведомство сформирует реестр медицинских сотрудников департамента здравоохранения.