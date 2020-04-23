Мэрия Москвы отказалась сделать парковки бесплатными в условиях коронавируса

В начале апреля отменить платные парковки на время нерабочих дней просил Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). По данным совета, несмотря на снижение транспортного потока, работники организаций жизнеобеспечения не могут воспользоваться парковками, так как машину нужно будет оставить на длительное время на платной зоне. Из-за этого поездка на работу на личном автомобиле становится невозможной. С аналогичной инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обращался вице-спикер Госдумы Петр Толстой.