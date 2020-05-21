Renault представила обновленный Kaptur

Суммарно в России продано более 100 000 машин модели Kaptur (из них половина была оснащена полным приводом, 56% — с автоматической трансмиссией, 82% — в двухцветном исполнении кузова) в том числе 4500 машин были проданы компаниям автошеринга, сообщила компания. Прежняя версия Kaptur отставала по продажам от соплатформенного Renault Duster и прямых конкурентов, которыми компания считает Hyundai Creta и Kia Seltos. В 2019 г. было продано 25 799 шт. Kaptur (меньше на 14,1%), 39 031 шт. Duster (-5,7%) и 71 487 Creta (рост на 5,8%), по данным Ассоциации европейского бизнеса. В январе—апреле 2020 г. было продано 5918 Kaptur (-30,7%), 8059 Duster (-32,2%) и 19 894 Creta (-13,1%). В апреле 2020 г. было продано 428 Kaptur, 975 Duster, 1079 Creta и 535 Kia Seltos (модель вышла на российский рынок в начале марта 2020 г.).