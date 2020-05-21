Renault представила обновленный Kaptur

Renault представила обновленный KapturКомпания запустит модель по плану, несмотря на кризис на рынке из-за коронавируса
Renault Россия представила обновленную версию кроссовера Kaptur. Автомобиль получил улучшенную версию салона, новые опции и силовые агрегаты от глобальных моделей марки. Продажи начнутся в июне 2020 г., сообщила компания.
Российское подразделение Renault начало выпускать Kaptur на заводе в Москве в апреле 2016 г. При разработке кроссовера были использованы дизайн европейского Renault Captur и платформа седана Logan (B0), на которой выпускаются кроссовер Duster и хетчбэк Sandero. В 2019 г. в Москве началось производство купе-кроссовера Arkana. Обновленный Kaptur продолжат выпускать на заводе в Москве.
Обновленный Kaptur стал второй моделью после Arkana, построенной на модульной SUV-платформе следующего поколения, сообщила компания, не уточнив название платформы. Arkana построена на модернизированной платформе B0+ альянса Renault-Nissan, сообщали специализированные издания. Шасси обновленного Kaptur отличается от предшественника в основном передней частью — подрамником и щитом моторного отсека. Настройки подвески Kaptur отличаются от Arkana, и сделаны в пользу большего комфорта.
Внешних изменений Kaptur по сравнению с первой версией не много: новая решетка радиатора, светодиодные фары (у в базовой версии галогенные), литые колесные диски диаметром 16 и 17 дюймов и складывающиеся боковые зеркала. Появились новые варианты окраски: ярко-синий цвет для кузова и серебристый для крыши, дающие суммарно 24 комбинации при двухцветной окраске.
Дизайн салона в целом остался прежним, но использованы новые материалы отделки, в т. ч. для обивки сидений, при изготовлении передней панели применено покрытие мягким пластиком. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, установлена новая центральная консоль с управлением режимами трансмиссии, клавишами обогрева передних сидений и подстаканниками, есть фоновая подсветка салона с 8 цветами. Изменено расположение клавиш управления и переработаны емкости для хранения мелких вещей. К оснащению для зимы добавлены обогрев руля и задних сидений, на новое рулевое колесо вынесены кнопки управления круиз-контролем. В базовое оснащение входит система доступа в машину и запуска двигателя с транспондерным ключом. Дисплей мультимедийной системы 8-дюймовый, предусмотрены голосовое управление и подключение смартфонов по Apple CarPlay, Android Auto и Яндекс.Авто. Могут устанавливаться аудиосистема Bose с 6 динамиками и сабвуфером, система кругового обзора с функцией контроля «слепых» зон.
Вместе с обновленной платформой обновленный Kaptur получил агрегаты Arkana — бензиновый турбомотор 1,3 л TCe мощностью 150 л. с. с бесступенчатым вариатором CVT X-Tronic 8-го поколения и рулевое управление с электромеханическим усилителем. Базовым для модели останется бензиновый двигатель 1,6 л (114 л. с.). Привод — передний и полный.
Цены на обновленную модель будут начинаться с 1,02 млн руб. (версия с двигателем 1,6 л, передним приводом и ручной коробкой передач). При запуске будет предлагаться версия Edition One с двигателем TCe 150, вариатором, максимальным оснащением опциями. Стоимость специальной версии с передним приводом будет 1,44 млн руб, с полным — 1,515 млн руб. Компания развивает продажи онлайн, включая оформление кредита и доставку автомобиля (в крупных городах, где есть дилерские центры марки), что важно важно при текущих ограничениях из-за пандемии коронавируса.
«Кризис [из-за пандемии] не повлияет на стратегические планы компании на российском рынке», — сказал гендиректор Renault Россия Ян Птачек во время онлайн-презентации машины. Запуск Kaptur ведется по плану и разработка продолжается новых моделей, в том числе компания «плотно работает» над проектом нового Duster, сказал Птачек.
Суммарно в России продано более 100 000 машин модели Kaptur (из них половина была оснащена полным приводом, 56% — с автоматической трансмиссией, 82% — в двухцветном исполнении кузова) в том числе 4500 машин были проданы компаниям автошеринга, сообщила компания. Прежняя версия Kaptur отставала по продажам от соплатформенного Renault Duster и прямых конкурентов, которыми компания считает Hyundai Creta и Kia Seltos. В 2019 г. было продано 25 799 шт. Kaptur (меньше на 14,1%), 39 031 шт. Duster (-5,7%) и 71 487 Creta (рост на 5,8%), по данным Ассоциации европейского бизнеса. В январе—апреле 2020 г. было продано 5918 Kaptur (-30,7%), 8059 Duster (-32,2%) и 19 894 Creta (-13,1%). В апреле 2020 г. было продано 428 Kaptur, 975 Duster, 1079 Creta и 535 Kia Seltos (модель вышла на российский рынок в начале марта 2020 г.).