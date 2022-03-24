«Камаз» предложит покупателям грузовики класса «Евро-2»Поставить такую технику на учет в России пока невозможно
«Камаз» с апреля 2022 г. предложит своим дилерам грузовики поколения К3 с двигателями экологического класса «Евро-2». Об этом говорится в презентации блока продаж и сервиса компании за март 2022 г., с которой ознакомились «Ведомости». Представитель компании подтвердил такие планы.
Технику экокласса «Евро-2» «Камаз» производит и сейчас, но мелкосерийными партиями. В основном это «автомобили двойного назначения», а также экспортные поставки в страны Африки и Латинской Америки. Всего за прошлый год было изготовлено 1000–1500 таких машин при общем объеме выпуска в 44 136 единиц.
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