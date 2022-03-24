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«Камаз» предложит покупателям грузовики класса «Евро-2»

Поставить такую технику на учет в России пока невозможно
Денис Ильюшенков
«Евро-2» был введен в Евросоюзе в 1995 г., в 1999-м заменен на «Евро-3». В России он был принят лишь в 2005 г. / Злата Милявская / Ведомости

«Камаз» с апреля 2022 г. предложит своим дилерам грузовики поколения К3 с двигателями экологического класса «Евро-2». Об этом говорится в презентации блока продаж и сервиса компании за март 2022 г., с которой ознакомились «Ведомости». Представитель компании подтвердил такие планы.

Технику экокласса «Евро-2» «Камаз» производит и сейчас, но мелкосерийными партиями. В основном это «автомобили двойного назначения», а также экспортные поставки в страны Африки и Латинской Америки. Всего за прошлый год было изготовлено 1000–1500 таких машин при общем объеме выпуска в 44 136 единиц.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных