Продажи иранских автомобилей Saipa начнутся в России с 1 июня

Продажи иранских автомобилей Saipa начнутся в России с 1 июняНо пока они будут поставляться по параллельному импорту
Российский автодилер «Бест Моторс» 1 июня планирует начать продажи автомобилей иранского бренда Saipa. Об этом на пресс-конференции в ТАСС 27 марта рассказал гендиректор автодилера Александр Степанов. До старта продаж компания планирует завезти в Россию первую партию из 1000 машин, уточнил он.
По словам Степанова, эти автомобили привезут в страну по заключению об оценке единичного транспортного средства – то есть, по сути, они будут ввезены по параллельному импорту. Вместе с этим будет проводиться сертификация Saipa в России для получения одобрения типа транспортного средства (ОТТС) и и запуска официальных продаж, пояснил он.
Всего в планах у «Бест Моторс» за первый год продаж открыть до 120 автосалонов Saipa в РФ и реализовать не менее 10 000 единиц автотехники. Первый из них будет открыт в Санкт-Петербурге. Трехлетний контракт с иранским автоконцерном предполагает продажу 45 000 автомобилей. «Также ведем переговоры о локализации производства в Санкт-Петербурге. Но сначала надо понять, приживется ли машина тут», – добавил Степанов.
По словам директора по стратегическому развитию «Бест Моторс» Евгения Чижова, отечественным потребителям будут предложены три модели Saipa – Quick Saina, и Shahin. Первые две модели – субкомпактный хэтчбек и седан на платформе, аналогичной корейской Kia Pride образца конца 1980-х гг. Они комплектуются 1,5 литровым двигателем мощностью 87 л. с. Saipa Shahin – компактный седан на основе платформы от Toyota Corolla образца середины 2010-х гг. Он комплектуется турбированным двигателем объемом 1,5 литра мощностью 110 л. с.
Примерные цены на новинки ясны, говорит Степанов. Они составят от 1 млн руб. до 1,7 млн руб. в зависимости от модели и ее оснащения, пояснил он.
Сама компания «Бест Моторс» была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 13 января 2023 г., следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Ее уставный капитал – 10 000 руб., сфера деятельности – торговля легковыми и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности. Совладельцы компании – три физлица, среди которых сам Степанов (у него 10%), а также «Центр автофинансовых технологий» (51%), который единолично принадлежит Наталье Усиевич.
Иранский автопром не впервые выходит на российский рынок. Небольшие партии автомобилей Iran Khordo Samand поставлялись в Россию в 2006-2009 гг., однако иранцы не выдержали ценовой конкуренции и в кризис 2009 г. были вынуждены уйти с российского рынка. Вторую попытку иранский нацпроизводитель решил предпринять в 2016 г., заявив о себе на Московском автосалоне с тремя моделями, договоренности о производстве которых, как сообщали профильные издания, у Iran Khodro были с белорусской фирмой «Юнисон». Однако ни одна из представленных новинок не добралась до российских потребителей.
Ниша для иранских машин в России есть, полагает автоэксперт Владимир Беспалов. Учитывая, что заявляемые объемы продаж Saipa невелики, они вполне реализуемы, говорит эксперт. По его словам, иранские машины могут составить конкуренцию продукции «АвтоВАЗа», но сегмент компактных машин достаточно велик, и перекрыть его моделями Lada довольно сложно и не совсем правильно, поскольку потребителю нужно разнообразие. Более долгосрочные перспективы Saipa в России будут зависеть от того, смогут ли иранцы локализовать производство в стране, отмечает Беспалов.