Продажи иранских автомобилей Saipa начнутся в России с 1 июня

Иранский автопром не впервые выходит на российский рынок. Небольшие партии автомобилей Iran Khordo Samand поставлялись в Россию в 2006-2009 гг., однако иранцы не выдержали ценовой конкуренции и в кризис 2009 г. были вынуждены уйти с российского рынка. Вторую попытку иранский нацпроизводитель решил предпринять в 2016 г., заявив о себе на Московском автосалоне с тремя моделями, договоренности о производстве которых, как сообщали профильные издания, у Iran Khodro были с белорусской фирмой «Юнисон». Однако ни одна из представленных новинок не добралась до российских потребителей.