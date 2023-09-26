Автозавод Hyundai в Петербурге скоро купит российский инвестор

Автозавод Hyundai в Петербурге скоро купит российский инвесторНа актив претендуют калининградский «Автотор» и структуры автодилера «Авилон»
Простаивающий автозавод Hyundai Motor Manufacturing Rus (HMMR) в Санкт-Петербурге в ближайшее время приобретет местный инвестор, покупкой интересовалась одна российская компания. Об этом 25 сентября рассказал вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на выставке «Иннопром. Казахстан». Его слова передал «Интерфакс».
Название покупателя Мантуров не раскрыл. По его словам, для южнокорейского концерна будет предусмотрен двухлетний опцион на обратный выкуп актива. Окончательное решение о продаже будет принято в ближайшее время, добавил вице-премьер.
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