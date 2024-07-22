Госзакупки отечественных автомобилей растут

Лидером по объему госзакупок в денежном выражении в первом полугодии стала продукция группы ГАЗ. Всего было разыграно 1145 тендеров на 24 млрд руб. – в 2,7 раза больше, чем годом ранее. На 2-м месте – УАЗ: по внедорожникам из Ульяновска было разыграно 694 тендера на 6,4 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает значения января – июня 2023 г. На продукцию «АвтоВАЗа» пришлось в 1,5 раза больше госсредств, чем годом ранее: за отчетный период состоялся 1381 тендер на 5,8 млрд руб.