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Госзакупки отечественных автомобилей растут

Весомых аргументов для обоснования закупок иностранных машин у госсектора сейчас нет
Денис Ильюшенков
Теперь российский автомобиль для чиновника – «показатель его политических взглядов»/ Андрей Гордеев / Ведомости

За первую половину 2024 г. госзакупки новых и подержанных легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей российского производства показали существенный рост. Это следует из данных публичной части госзакупок, их для «Ведомостей» собрала поисково-аналитическая система «Тендерплан». Анализировались конкурсы и по ФЗ-44 (структуры государственной и муниципальной власти), и по ФЗ-223 (закупки компаний с госучастием).

Лидером по объему госзакупок в денежном выражении в первом полугодии стала продукция группы ГАЗ. Всего было разыграно 1145 тендеров на 24 млрд руб. – в 2,7 раза больше, чем годом ранее. На 2-м месте – УАЗ: по внедорожникам из Ульяновска было разыграно 694 тендера на 6,4 млрд руб., что более чем в 2 раза превышает значения января – июня 2023 г. На продукцию «АвтоВАЗа» пришлось в 1,5 раза больше госсредств, чем годом ранее: за отчетный период состоялся 1381 тендер на 5,8 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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