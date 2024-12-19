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Автодилеры попросили у правительства и ФАС не относить к рекламе карточки на классифайдах

На эти площадки приходится до 50% их бюджетов на продвижение
Дмитрий Игнатьев
Денис Ильюшенков
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила правительство, ФАС, Торгово-промышленную палату (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Опору России» не признавать рекламой информацию в карточках товаров и услуг на маркетплейсах и классифайдах. Соответствующие письма исполнительный директор РОАД Игорь Чикин направил 17 декабря председателю правительства Михаилу Мишустину, руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, президенту «Опоры России» Александру Калинину, а 18 декабря – вице-президенту ТПП Елене Дыбовой и президенту РСПП Александру Шохину. «Ведомости» ознакомились с копиями этих писем.

Чикин подтвердил «Ведомостям» факт направления указанных писем. В «Опоре России» получили обращение от ассоциации, сказал представитель этой организации. В правительстве сообщили, что письмо РОАД пока к ним не поступало. В ФАС, ТПП и РСПП на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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