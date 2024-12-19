Автодилеры попросили у правительства и ФАС не относить к рекламе карточки на классифайдах

Автодилеры попросили у правительства и ФАС не относить к рекламе карточки на классифайдахНа эти площадки приходится до 50% их бюджетов на продвижение
Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) попросила правительство, ФАС, Торгово-промышленную палату (ТПП), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и «Опору России» не признавать рекламой информацию в карточках товаров и услуг на маркетплейсах и классифайдах. Соответствующие письма исполнительный директор РОАД Игорь Чикин направил 17 декабря председателю правительства Михаилу Мишустину, руководителю ФАС Максиму Шаскольскому, президенту «Опоры России» Александру Калинину, а 18 декабря – вице-президенту ТПП Елене Дыбовой и президенту РСПП Александру Шохину. «Ведомости» ознакомились с копиями этих писем.
Чикин подтвердил «Ведомостям» факт направления указанных писем. В «Опоре России» получили обращение от ассоциации, сказал представитель этой организации. В правительстве сообщили, что письмо РОАД пока к ним не поступало. В ФАС, ТПП и РСПП на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».