Автодилеры попросили у правительства и ФАС не относить к рекламе карточки на классифайдах

Чикин подтвердил «Ведомостям» факт направления указанных писем. В «Опоре России» получили обращение от ассоциации, сказал представитель этой организации. В правительстве сообщили, что письмо РОАД пока к ним не поступало. В ФАС, ТПП и РСПП на момент публикации не ответили на запрос «Ведомостей».