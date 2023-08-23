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«Сложившаяся на рынке ситуация дала нам шанс»

Вице-президент Chery International Сунь Луцюань о продажах в России, планах по локализации и новых моделях
Денис Ильюшенков
Вице-президент Chery International Сунь Луцюань / Chery

В конце 2021 г. сложно было представить, что китайский автоконцерн Chery, занявший по итогам года 13-ю строчку в рейтинге продаж в России, закончит следующий год в первой пятерке. Кардинальное изменение структуры отечественного авторынка произошло после начала спецоперации на Украине и отказа большинства иностранных сборщиков и импортеров работать в стране. О том, как Chery использует сложившуюся ситуацию, в интервью «Ведомостям» рассказал вице-президент международного блока компании и председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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