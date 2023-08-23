«Сложившаяся на рынке ситуация дала нам шанс»

В конце 2021 г. сложно было представить, что китайский автоконцерн Chery, занявший по итогам года 13-ю строчку в рейтинге продаж в России, закончит следующий год в первой пятерке. Кардинальное изменение структуры отечественного авторынка произошло после начала спецоперации на Украине и отказа большинства иностранных сборщиков и импортеров работать в стране. О том, как Chery использует сложившуюся ситуацию, в интервью «Ведомостям» рассказал вице-президент международного блока компании и председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань.