«Сложившаяся на рынке ситуация дала нам шанс»Вице-президент Chery International Сунь Луцюань о продажах в России, планах по локализации и новых моделях
В конце 2021 г. сложно было представить, что китайский автоконцерн Chery, занявший по итогам года 13-ю строчку в рейтинге продаж в России, закончит следующий год в первой пятерке. Кардинальное изменение структуры отечественного авторынка произошло после начала спецоперации на Украине и отказа большинства иностранных сборщиков и импортеров работать в стране. О том, как Chery использует сложившуюся ситуацию, в интервью «Ведомостям» рассказал вице-президент международного блока компании и председатель совета директоров «Чери автомобили рус» Сунь Луцюань.
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