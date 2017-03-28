Maserati отзовет в Китае более 39 000 автомобилей из-за пожароопасной проводки

Власти Китая предписали итальянскому производителю спортивных автомобилей и машин бизнес-класса Maserati отозвать 39 281 авто из-за пожароопасной проводки и дефектов двигателя, говорится в сообщении Государственного комитета по надзору за качеством, проверке и карантину КНР.

Как отмечает ведомство, отзыву подлежат 11 800 седанов Quattroporte, 14 000 Ghibli, а также 5800 кроссоверов Levante. Согласно заявлению регулятора, у них зафиксировано трение проводов у электропривода регулировки передних сидений, которое по мере их повреждения может привести к короткому замыканию и пожару.

Кроме того, отзыву подлежат еще 7700 кроссоверов Levante. При работе двигателя на низких скоростях у них выявлена неправильная регулировка блока управления по формированию топливовоздушной смеси, которая приводила к неполному выгоранию взвеси и дополнительному снижению оборотов двигателя. Это, в свою очередь, могло привести к его неправильной работе, а также появлению вероятности переключения коробки передач в нейтральное положение и потери мощности.

Стоимость автомобилей, подлежащих отзыву, варьируется от 911 000 до 3 млн юаней (от $133 000 до $436 000) за единицу.