Volkswagen может продать Ducati

Volkswagen рассматривает возможность продажи итальянского производителя мотоциклов Ducati, сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Volkswagen после «дизельгейта» пытается сократить расходы в целом по группе, в том числе путем сокращения тысяч рабочих мест. Концерн дал поручение инвестиционно-консалтинговой компании Evercore оценить подходящие варианты переоценки активов, в числе которых значится и продажа бренда Ducati. С учетом прибыли до выплаты налогов, амортизации и процентов в 100 млн евро стоимость Ducati может достигнуть 1,5 млрд евро, что сопоставимо с капитализацией компании Ferrari.

Ducati был куплен входящей в Volkswagen компанией Audi в 2012 г. за 860 млн евро. Окончательное решение о продаже Ducati в концерне еще не принято.