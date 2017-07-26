Экс-президент «АвтоВАЗа» устроился в Yazaki

Бывший президент «АвтоВАЗа» Бу Андерссон возглавил европейское подразделение японского автопроизводителя компонентов Yazaki. Это сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление компании. Андерссон сменил в этой должности Хорта Рудольфа.

Yazaki - один из крупнейших в мире производитель жгутов, проводов и других комплектующих для автомобильного производства.

«АвтоВАЗом» Андерссон руководил с 2013 г. до марта 2016 г. До этого с 2009 г. он был президентом «Группы ГАЗ». С 1987 г. до 2009 г. он работал в GM, где дослужился до должности руководителя группы по международным закупкам североамериканского отделения компании. До этого он пытался делать военную карьеру в Швеции.