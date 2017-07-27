Прибыль и выручка Ford во II квартале превзошли ожидания

Американский автопроизводитель Ford Motor продемонстрировал сдержанное повышение чистой прибыли и выручки во II квартале 2017 г., однако оба показателя были лучше ожиданий рынка. Кроме того, компания дала позитивный прогноз на год в целом. Чистая прибыль в апреле-июне поднялась до $2,04 млрд, или $0,51 на акцию, по сравнению с $1,97 млрд, или $0,49 на акцию, за сопоставимый период годом ранее, сообщила компания.

Прибыль без учета разовых факторов составила $0,56 в расчете на акцию, превысив средний прогноз экспертов Уолл-стрит на уровне $0,43 на акцию (опрос Thomson Reuters). Операционная прибыль Ford в минувшем квартале составила $2,5 млрд, выручка повысилась на 1% до $39,85 млрд благодаря хорошим продажам пикапов и внедорожников. Консенсус-прогноз FactSet для выручки равнялся $37,28 млрд.

Продажи полноразмерных пикапов F-Series в США выросли во II квартале до 224 580 автомобилей - максимума для этого периода с 2001 г. На рынке Китая марка Lincoln зафиксировала лучший квартал в истории. Выручка Ford от продажи автомобилей составила $37,11 млрд в минувшем квартале по сравнению с $36,93 млрд годом ранее. Лидером роста стала Северная Америка, однако в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе рентабельность Ford также улучшилась.

По итогам 2017 г. Ford ожидает скорректированную прибыль в диапазоне от $1,65 до $1,85 в расчете на акцию вместо ранее прогнозировавшихся $1,58 на акцию благодаря предполагаемому снижению эффективной ставки налога на прибыль. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, равнялся $1,51 на акцию. Результаты за II квартал - первый квартальный отчет при новом гендиректоре Ford Джиме Хэкетте, занявшем этот пост в конце мая.

Акции Ford в ходе предварительных торгов в четверг подешевели на 2,5%. Капитализация автоконцерна с начала года упала на 7% до $45 млрд, тогда как фондовый индекс S&P 500 подскочил на 11%.

Инвесторов и аналитиков беспокоит отсутствие обновленных моделей для ряда важных линеек Ford. Новый Explorer появится не раньше, чем через год, новый Escape - года через два, Bronco - после 2020 г. Хэкетт пообещал пересмотреть стратегию развития Ford за первые 100 дней во главе компании. Этот срок истекает в конце августа.