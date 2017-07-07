Ford Sollers впервые возглавил россиянин

Статья опубликована в № 4358 от 07.07.2017 под заголовком: Рулевой из России

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Президентом и гендиректором Ford Sollers впервые стал россиянин Адиль Ширинов, работающий в СП с момента его создания Е. Разумный / Ведомости

Новым президентом и гендиректором Ford Sollers (у партнеров по 50%, управленческий контроль у Ford) стал Адиль Ширинов, сообщила компания в четверг. Он работает на совместном предприятии (СП) с момента создания в 2011 г. До сих пор работал исполнительным директором и первым вице-президентом компании и «руководил ключевыми проектами, направленными на стабилизацию бизнеса во время падения рынка, а также внес существенный вклад в развитие производственных площадок и локализации Ford Sollers в России», отмечается в сообщении СП.