Hyundai ухудшил финансовые показатели во II квартале из-за падения продаж в Китае

Hyundai Motor, крупнейший автопроизводитель Южной Кореи, сократил прибыль и выручку во II квартале 2017 г. на фоне резкого падения продаж в Китае. Чистая прибыль в апреле-июне упала на 51% до 816,9 млрд вон ($728 млн) по сравнению с 1,7 трлн вон за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне 1,4 трлн вон. Операционная прибыль Hyundai в минувшем квартале уменьшилась на 24% до 1,3 трлн вон, выручка опустилась на 2% до 24,3 трлн вон.

Продажи автомобилей Hyundai в Китае в апреле-июне рухнули на 64,2% до 105 000 машин. Китайские покупатели избегают южнокорейских брендов из-за политической напряженности между двумя странами, связанной с планами размещения американской системы ПРО в Южной Корее, против которого выступает КНР.

На долю Китая приходится примерно 20% продаж Hyundai. Автопроизводитель имеет четыре предприятия в КНР и готовится ввести в эксплуатацию еще один завод в стране в этом году.

Продажи Hyundai в США в апреле-июне упали на 11,5% до 177 568 автомобилей. Слабый спрос на автомобили компании на американском рынке вынудил Hyundai существенно увеличить расходы на привлечение покупателей: в июне эти затраты выросли на 42% по сравнению с тем же периодом годом ранее - до $3259 в расчете на автомобиль.

В компании отмечают, что прогноз на второе полугодие остается мрачным, с учетом неблагоприятной для Hyundai ситуации в Китае и США. При этом автопроизводитель ожидает, что продажи автомобилей в России и Бразилии продолжат расти, заявил вице-президент Hyundai Ку Зайонг.

Акции Hyundai по итогам торгов в среду подорожали на 1,4%.