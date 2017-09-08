Автомобильные номера поменяют размер и форму

Росстандарт совместно с ГИБДД разрабатывают новый государственный стандарт (ГОСТ) для изменения формы и размера автомобильных номеров в России, пишет «Коммерсантъ».

Планируется уменьшить размер госзнаков для мотоциклов, ввести специальные номера для спортивных, классических, а также японских и американских автомобилей.

Переход на новый формат, скорее всего, начнется не раньше 2019 г. По данным газеты, код региона, а также количество букв и цифр в госзнаках, вопреки сообщениям ряда СМИ, останутся без изменений.