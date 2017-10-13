Mercedes отзовет в России 14 842 Sprinter из-за проблем с приборной панелью

АО «Мерседес-Бенц рус» - российский дилер Mercedes-Benz - отзывает в России более 14 842 фургонов Sprinter Classic, проданных с марта 2014 г. по декабрь 2016 г., из-за проблем с приборной панелью. Об этом сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва автомобилей является неадекватная работа комбинации приборов. Если ключ зажигания находится в положении 1, то комбинация приборов в худшем случае может полностью отключиться, - отмечается в сообщении. - При этом не будут доступны такие функции комбинации приборов, как измерение скорости и индикация контрольных ламп".

При эксплуатации машин с дефектом водитель может не получить предупреждение о возможных проблемах с безопасностью, предупреждает Росстандарт. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.

В начале года Mercedes отзывал 3236 Sprinter Classic из-за возможного ускоренного износа ступиц передних колес. Sprinter Classic производится по контрактной схеме на мощностях ГАЗа. Общие продажи легких коммерческих автомобилей Mercedes-Benz в России в 2016 г. упали на 24% до 6328 шт.