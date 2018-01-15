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В НАМИ рассказали о сроках передачи машин проекта «Кортеж» в эксплуатацию

Первые автомобили проекта «Кортеж» были переданы в эксплуатацию в конце декабря 2017 г., передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя разработчика проекта - ФГУП «НАМИ».

Ранее в СМИ появилась информация о возможных сроках поставок первых автомобилей проекта.

«Информация не соответствует действительности. Первые автомобили проекта на основе единой модульной платформы уже переданы потребителю в конце декабря 2017 г.», — заявил представитель НАМИ, добавив, что в I квартале 2018 г. НАМИ продолжит передачу машин в соответствии с графиком проекта.

В конце декабря министр промышленности Денис Мантуров заявлял, что первые автомобили проекта со дня на день поступят в гараж особого назначения главы государства.

Проект «Кортеж» предполагает разработку серии машин для официальных лиц страны — лимузин, седан и минивэн будут произведены на единой модульной платформе. Ответственным исполнителем проекта является ФГУП «НАМИ». Производственным партнером проекта выступает компания Sollers Вадима Швецова. Инвестиции бюджета в проект - 12,4 млрд руб.

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