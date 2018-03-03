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PSA может построить завод двигателей в Калуге

Французская PSA Group (марки Peugeot, Citroen, DS и Opel) собирается в 2018 г. принять решение о создании производства двигателей в России, сообщил журналистам гендиректор завода «ПСМА рус» Николя Фебве в пятницу. «Мы работаем над бизнес-кейсом по локализации двигателей в России, в первую очередь, конечно, для нашего производства в Калуге. На создание и запуск линии сборки двигателей в Калуге потребуется как минимум два года. Мы сейчас занимаемся тонкой настройкой бизнес-кейса. Необходимо принять внутреннее решение на уровне группы PSA, чтобы понять, сможем ли мы реализовать данный проект в Калуге», - сказал Фебве. Решение по реализации проекта должно быть «в любом случае принято в текущем году, в течение плюс-минус шести месяцев», сказал он.

Производство двигателей в случае его локализации в России будет направлено в том числе и на экспорт, сказал исполнительный вице-президент PSA, главный управляющий директор по России и региону Евразия и СНГ Кристоф Бержеран. «Это вопрос бизнес-модели - мы также должны быть готовы к тому, чтобы экспортировать эти двигатели», - пояснил он, добавив, что объем производства автомобилей в Калуге не будет соответствовать предполагаемым объемам выпуска двигателей.

В пятницу PSA запустила производство по полному циклу на заводе «ПСМА рус» (70% - у PSA Group и 30% - у японской Mitsubishi Motors Corporation) коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. В организацию сборки грузовых и пассажирских фургонов было вложено 70 млн евро.

Производство на заводе в Калуге сейчас работает в одну смену, на нем занято 1800 человек. «Вторая смена будет запущена с понедельника [5 марта], мы ожидаем, что в целом завод "ПСМА" выпустит по итогам 2018 г. 30 000-40 000 автомобилей», - сказал Фебве. В середине апреля планируется запустить производство пассажирских версий фургонов, в середине июня - их VIP-версий.

Завод «ПСМА рус» с июля 2012 г. выпускает автомобили по полному производственному циклу. Сейчас завод, кроме LCV, производит седаны Peugeot 408 и Citroen С4, внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Производственные мощности предприятия (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 000 автомобилей в год. Общие инвестиции в проект составили 550 млн евро.