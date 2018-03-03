PSA может построить завод двигателей в Калуге

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Французская PSA Group (марки Peugeot, Citroen, DS и Opel) собирается в 2018 г. принять решение о создании производства двигателей в России, сообщил журналистам гендиректор завода «ПСМА рус» Николя Фебве в пятницу. «Мы работаем над бизнес-кейсом по локализации двигателей в России, в первую очередь, конечно, для нашего производства в Калуге. На создание и запуск линии сборки двигателей в Калуге потребуется как минимум два года. Мы сейчас занимаемся тонкой настройкой бизнес-кейса. Необходимо принять внутреннее решение на уровне группы PSA, чтобы понять, сможем ли мы реализовать данный проект в Калуге», - сказал Фебве. Решение по реализации проекта должно быть «в любом случае принято в текущем году, в течение плюс-минус шести месяцев», сказал он.
Производство двигателей в случае его локализации в России будет направлено в том числе и на экспорт, сказал исполнительный вице-президент PSA, главный управляющий директор по России и региону Евразия и СНГ Кристоф Бержеран. «Это вопрос бизнес-модели - мы также должны быть готовы к тому, чтобы экспортировать эти двигатели», - пояснил он, добавив, что объем производства автомобилей в Калуге не будет соответствовать предполагаемым объемам выпуска двигателей.
В пятницу PSA запустила производство по полному циклу на заводе «ПСМА рус» (70% - у PSA Group и 30% - у японской Mitsubishi Motors Corporation) коммерческих фургонов Peugeot Expert и Citroen Jumpy. В организацию сборки грузовых и пассажирских фургонов было вложено 70 млн евро.
Производство на заводе в Калуге сейчас работает в одну смену, на нем занято 1800 человек. «Вторая смена будет запущена с понедельника [5 марта], мы ожидаем, что в целом завод "ПСМА" выпустит по итогам 2018 г. 30 000-40 000 автомобилей», - сказал Фебве. В середине апреля планируется запустить производство пассажирских версий фургонов, в середине июня - их VIP-версий.
Завод «ПСМА рус» с июля 2012 г. выпускает автомобили по полному производственному циклу. Сейчас завод, кроме LCV, производит седаны Peugeot 408 и Citroen С4, внедорожники Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport. Производственные мощности предприятия (две сборочные линии) позволяют выпускать до 125 000 автомобилей в год. Общие инвестиции в проект составили 550 млн евро.
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«Газпром» 2 марта установил новый абсолютный рекорд суточного объема экспорта газа в дальнее зарубежье, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные компании. За сутки «Газпром» экспортировал 713,4 млн куб. м.
Таким образом, компания обновляет максимальный исторический показатель уже десятый день подряд. Предыдущее пиковое значение составляло 710,2 млн куб. м газа в сутки.
В «Газпроме» отметили, что впервые рекордные показатели по экспорту газа фиксируются весной, когда объемы потребления обычно начинают снижаться. Экспорт газа растет из-за холодной погоды в Европе.
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Более 5000 человек в субботу вышли на митинг в подмосковном Волоколамске, чтобы выразить протест против мусорного полигона ТБО «Ядрово», расположенного рядом с городом. Об этом рассказал «Ведомостям» организатор митинга в Волоколамске Артем Любимов.
Во время митинга жители требовали закрыть свалку в Ядрово, отправить в отставку главу района и ряд сотрудников МЧС, также протестовали против строительства мусороперерабатывающих и мусоросжигательных заводов, говорит Любимов . «Руководство местной администрации фактически утаило от жителей чрезвычайную ситуацию: МЧС предоставили результаты анализов воздуха, которые не показали превышение предельно-допустимых концентраций (ПДК) сероводорода в воздухе, но дальнейшие исследования Роспотребнадзора исследования выявили превышение ПДК в 2,5 раза в самом Волоколамске, – сказал "Ведомостям" активист Волоколамска Сергей Гордеев. – В городе практически невозможно дышать, зловонный запах помойки распространяется повсюду».
В июне прошлого года жители Балашихи пожаловались в ходе прямой линии президенту Владимиру Путину на запах с полигона «Кучино». По поручению Путина свалка была закрыта, однако ее рекультивация до сих пор не завершена.
За последние несколько месяцев протесты против свалок прошли еще в нескольких городах Подмосковья – в Коломне, Наро-Фоминске, Воскресенске и других. Жители не довольны увеличением нагрузки на свалки, которые до 2017 г. использовались только для местных нужд. Они требуют закрыть их, а также протестуют против строительства мусоросжигательных заводов.
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«Газпром» начал процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины», сообщил журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. «И новое дело в Стокгольмском арбитраже по этому иску “Газпрома” абсолютно точно будет рассматривать другой состав арбитров», – добавил он.
В пятницу, 2 марта, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа. Так Миллер отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть расторгнут в одностороннем порядке. В случае если контракт будет расторгнут со стороны «Газпрома», Украина обратится в арбитраж «за дополнительной компенсацией ущерба», добавил президент.
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Российский миллиардер Олег Дерипаска получил кипрское гражданство, которое дает ему право безвизового въезда в Евросоюз, сообщает Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP). О схеме получения гражданства также пишет британская газета The Guardian, но издание не называет имя Дерипаски.
Впервые Дерипаска подал заявление о получении кипрского гражданства в 2016 г., пишет OCCRP, однако ему отказали в связи с расследованием, которое велось в отношении бизнесмена в Бельгии. В июле 2016 г. Дерипаска представил письмо от властей Бельгии, в котором говорилось, что дело было отправлено в архив из-за отсутствия доказательств. В марте 2017 г. миллиардер подал второе заявление, и оно было одобрено.
Из данных, полученных OCCRP и The Guardian, следует, что несколько сотен человек воспользовались программами, которые позволяют состоятельным лицам получить кипрское гражданство, а вместе с ним и право на свободный въезд, работу и проживание в Евросоюзе.
Эти схемы возникли более 30 лет назад, но в последнее десятилетие их популярность резко выросла, отмечает OCCRP. Как сообщает The Guardian, по данным на сентябрь прошлого года, чтобы получить кипрское гражданство, нужно было вложить 2 млн евро в недвижимость на острове или 2,5 млн в компании или государственные облигации.
Согласно данным, предоставленным парламентом Кипра, начиная с 2008 г. кипрское гражданство получили 1685 иностранных инвесторов из стран бывшего СССР, а также из Китая, Ирана и Саудовской Аравии. Кроме того, гражданство присвоено членам их семей (1651 человек). Приток инвестиций от этой схемы оценивается более чем в 4,5 млрд евро.
Из документов, на которые ссылается OCCRP, следует, что гражданство также предлагали еще одному российскому миллиардеру - Виктору Вексельбергу, но он, вероятно, отклонил предложение. Пресс-секретарь бизнесмена заверил OCCRP, что Вексельберг имеет только российское гражданство.
Как перебраться на Кипр
М. Сергеев / Ведомости
Чтобы иметь возможность получить гражданство Кипра, нужно приготовить минимум 2 млн евро ($2,3 млн). Их необходимо вложить в недвижимость на острове
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Flickr
Причем жилье стоимостью не менее 500 000 евро покупатель должен сохранять в собственности до конца жизни. Это гарантирует, что податель заявления на гражданство установит и сохранит реальные связи с Кипром, считают в правительстве
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Chris Ratcliffe / Bloomberg
Также можно инвестировать 2,5 млн в кипрские гособлигации и акции. В любом случае для начала нужно получить вид на жительство
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Andrew Caballero-Reynolds / Bloomberg
На это уйдет минимум три месяца, затем еще несколько месяцев может понадобиться для получения гражданства
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FILIP SINGER / EPA / Восток-Фото
За четыре года действия программы «гражданство в обмен на инвестиции» по ней было выдано около 2000 паспортов, говорил Bloomberg министр финансов Кипра Харрис Георгиадес
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Simon Dawson / Bloomberg
Около половины получили россияне, писало в мае агентство, ссылаясь на информацию от консалтинговых компаний, помогающих клиентам в получении второго гражданства
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Sean Gallup / Getty Images
В рамках программ, связанных с получением гражданства и вида на жительство, было привлечено около 4 млрд евро зарубежных инвестиций. Это соответствует 22,3% ВВП Кипра за 2016 г. (17,9 млрд евро, по данным МВФ)
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Flickr
ВВП Кипра вырос в 2016 г. на 2,8% против 1,7% годом ранее, по данным МВФ. Страна оправляется от последствий кризиса, разразившегося в начале 2013 г.
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Продажи жилья восстанавливаются после кризиса на Кипре, но остаются в разы ниже показателей, наблюдавшихся до мирового финансового кризиса 2007-2008 гг.
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Сергей Портер / Ведомости
Экономические успехи Кипра в последние годы – во многом результат реформ, инициированных министром финансов Георгиадесом (на фото) и включавших реструктуризацию банковского сектора, меры жесткой бюджетной экономии, приватизацию
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Simon Dawson / Bloomberg
Реформы быстро дали результат: уже в 2014 г. экономический спад затормозился (ВВП сократился на 1,5% против почти 6% годом ранее). Первичный профицит бюджета сейчас превышает 2% ВВП
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Pixabay
Госдолг, выросший с 79,3% ВВП в 2012 г. до более чем 107% в 2014-2015 гг., начнет, по прогнозу МВФ, быстро сокращаться с 2019 г. – до 86,7% в 2022 г.
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Petros Karadjias / AP
Безработица, в 2014 г. достигшая 16,2%, в этом году сократится до 11,8%, ожидает МВФ
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Yiannis Kourtoglou / REUTERS
Чтобы стимулировать деловую активность и привлечь инвестиции, правительство в 2015 г. снизило налоги для компаний, физлиц и по операциям с недвижимостью
Реформы, включая снижение налогов и гражданство в обмен на инвестиции, «теперь дают результаты», сказал министр Bloomberg в апреле 2017 г.
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Simon Dawson / Bloomberg
По данным Eurostat, в 2015 г. гражданство Кипра получили 3300 человек (в общей сложности, не только за инвестиции). В Италии, например, этот показатель составил 178 000, в Великобритании – 118 000, в Испании – 114 400, во Франции – 113 600, в Германии – 110 100
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Neil Hall / REUTERS
Паспорт гражданина страны, входящей в Евросоюз, дает возможность безвизового въезда в остальные 27 стран ЕС, а также еще в 119 государств
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Во Франции прошла церемония вручения кинопремии «Сезар». Лучшим фильмом по версии Французской академии кинематографических искусств и техники признан фильм Робина Кампийо «120 ударов в минуту». Картина также получила награду в номинации «Лучший оригинальный сценарий», а Антуан Рейнарц, сыгравший в этом фильме, получил приз за лучшую мужскую роль второго плана.
Лучшим режиссером признан Альбер Дюпонтель, снявший картину «До свидания там, наверху». Статуэтку за лучшую мужскую роль получил Сванн Арло, сыгравший в фильме «Мелкий фермер». Актриса Сара Жиродо, также снимавшаяся в этой ленте, была награждена за лучшую женскую роль второго плана. Лучшей актрисой названа Жанна Балибар, сыгравшая в картине «Барбара».
Фильм российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» завоевал награду в номинации «Лучший зарубежный фильм». За этот приз сражались семь фильмов, в том числе «Дюнкерк» Кристофера Нолана, «Ла-Ла-Ленд» Дэмьена Шазелла и «Квадрат» Рубена Эстлунда.
«Нелюбовь» рассказывает историю семьи, которая переживает тяжелый развод. В череде конфликтов и взаимных претензий главные герои перестают замечать своего сына, который чувствует себя совершенно ненужным и однажды неожиданно исчезает. «Нелюбовь» номинирована на «Оскар».
В ночь с 4 на 5 марта в Лос-Анджелесе пройдет юбилейная 90-я церемония вручения «Оскара». Первое награждение состоялось в 1929 г. на закрытом банкете академии в отеле «Рузвельт» в Лос-Анджелесе. В 1930 г. состоялась первая радиотрансляция церемонии, а в 1953-м — первая телевизионная трансляция. В 2017 г. церемонию в прямом эфире по телеканалу АВС посмотрели 32,9 млн человек, подсчитала американская исследовательская компания Nielsen. Суммарная теле- и интернет-аудитория премии составляет около миллиарда. На фото: церемонии 1937 г. в отеле «Рузвельт» и 2013 г. в киноцентре Dolby Theatre
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Oscar, Matt Sayles / Invision/AP
Первоначально лауреаты премии объявлялись заранее, до церемонии. На банкете вручали награды уже известным победителям. С 1934 г. голосование стало тайным, подсчет голосов ведет аудиторская компания PricewaterhouseCoopers. На фото: Джозеф Руттенберг получает «Оскара» за операторскую работу (фильм «Миссис Миннивер»), 1943 г., и Леонардо ди Каприо после победы в номинации «Лучшая мужская роль» («Выживший»), 2016 г.
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Oscar, Mike Blake / Reuters
За многолетнюю историю премии номинации довольно часто менялись. Сейчас «Оскар» вручается в 24 основных номинациях, семь из которых существуют с первой церемонии. На фото: лучшая актриса 1930 г. Мэри Пикфорд и лауреаты 2013 г. актеры Дэниэл Дей Льюис, Дженнифер Лоуренс, Энн Хэтуэй и Кристоф Вальц
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Oscar, Mike Blake / Reuters
С 2002 г. церемонии проходят в киноцентре Dolby Theatre. Строительство театра спонсировала американская компания Eastman Kodak, вложившая в проект $75 млн для того, чтобы театр получил ее имя
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Oscar, Todd Williamson / Invision/AP
Важная часть современных церемоний - проход звезд по красной ковровой дорожке. Число приглашенных исчисляется сотнями, и чтобы гости не стояли в очереди на фотоснимки, организаторы церемонии предварительно согласуют время прибытия гостей с точностью до минут. На фото: актер и режиссер Чарльз Лоутон с женой Эльзой Ланчестер (1940 г.), Дженнифер Лопес на красной ковровой дорожке, 2016 г.
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Oscar, Chris Pizzello / Invision/AP
Важнейший момент для приглашенных актрис - выбор платья. Раньше наряды многим предоставляла киностудия, сейчас звезды нередко выбирают одежду, договариваясь с крупными модными марками. Стоимость наряда на «Оскар» может составлять до $200 000. На фото: режиссер и продюсер Джозеф Манкевич с актрисой Клодетт Кольбер (1955 г.), актриса Кейт Бланшетт в платье Armani Prive на репетиции церемонии (2014 г.)
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Chris Pizzello / Invision/AP
Стать ведущим церемонии - мечта для многих актеров. Рекордсмен по числу проведенных «Оскаров» - американский актер Боб Хоуп, становившийся ведущим 18 раз (с 1939 по 1977 г.). На фото: Боб Хоуп на церемонии 1942 г. и ведущий 2016 г. комик Крис Рок, который открыл церемонию монологом с шутками про скандал вокруг отсутствия чернокожих номинантов «Оскара», а в середине шоу устроил продажу печенья
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Chris Pizzello / Invision/AP
Долгое время церемонии ограничивались вручением статуэток и банкетом. После переезда в Dolby Theatre объявление номинаций стало перемежаться музыкальными номерами. Их нередко сопровождают выступления танцоров, акробатов и цирковых артистов. На фото: оперная певица Милица Корьюс исполняет песню из кинофильма «Большой вальс» (1939 г.), Джон Ледженд во время исполнения композиций City of Stars и Audition из мюзикла «Ла-ла-ленд», 2017 г.
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Oscar, Mike Blake / Reuters
Обязательная часть «Оскара» - фотосессия победителей после церемонии. С 70-х гг. лауреаты позируют на фоне, украшенном оскаровскими статуэтками. На фото: актеры Грегори Пек и София Лорен на церемонии 1962 г., актеры Жан Дюжарден и Натали Портман, 2012 г.
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Oscar, Mario Anzuoni / Reuters
Перед церемонией в Голливуде проходят многочисленные приемы и вечеринки. Их непременная часть — символика премии: «Оскарами» украшают столы и помещения, а шеф-повара готовят съедобные статуэтки, в основном пирожные или закуски. На фото: актриса Элизабет Тейлор на церемонии 1960 г. и подготовка к церемонии 2018 г.
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Сотрудники киевской полиции задержали 50 человек в палаточном городке у здания Верховной рады. Следственные действия проводятся на основании двух решений суда и в рамках уголовных производств, сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко. Задержанных доставили в районные управления полиции.
Крищенко пояснил, что одно из уголовных производств было открыто после событий 27 февраля, когда у здания Верховной рады произошли столкновения протестующих с полицией. «Мы проводим следственные действия, как указано в постановлении. Будем изымать предметы, которые использовались для нападения на полицейских, нанесения телесных повреждений», – сказал Крищенко, слова которого приводятся в сообщении полиции.
Второе дело возбуждено после попытки захвата Международного центра культуры и искусств (Октябрьского дворца).
В декабре 2017 г. сторонники Михаила Саакашвили попытались штурмовать здание Октябрьского дворца в Киева. Они хотели создать в нем координационной центр. Активисты выломали двери в здание дворца, некоторым удалось прорваться внутрь.
Постановление суда дает следователям возможность работать на месте совершения противоправных действий, изымать вещественные доказательства и опрашивать возможных свидетелей, отметили в полиции. Взрывотехники уже изъяли несколько предметов, «визуально похожих на снаряженные гранаты».
Беспорядки у здания Верховной рады 18 января 2018 года
Andrew Kravchenko / AP
В Киеве у здания Верховной рады начались беспорядки. Акция протеста движения «Освобождение» переросла в столкновения между митингующими и сотрудниками полиции
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Reuters
Активисты требуют от депутатов принять законопроект о реинтеграции Донбасса. 16 января в Раде началось рассмотрение во втором, окончательном, чтении законопроекта о реинтеграции Донбасса, закрепляющего за регионом статус «оккупированных территорий», а за Россией - статус «оккупанта»
2/6
Reuters
Возле здания Рады жгли шины, также был сожжен российский флаг. Во время беспорядков пострадал полицейский
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Andrew Kravchenko / AP
Полицейские пытались разогнать митингующих при помощи слезоточивого газа. В ответ активисты забрасывали их булыжниками и автомобильными покрышками
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Gleb Garanich / Reuters
К зданию Рады стянули наряды полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Численность силовиков составляет около 4000 человек
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Sergei SUPINSKY / AFP
За нарушение общественного порядка задержан участник акции протеста
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В Дагестане задержан заместитель начальника республиканской таможни Араз Галимов, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к правительству региона. По его словам, у следствия есть подозрения на контрабанду и наркотрафик через южную границу республики с Азербайджаном.
Помимо Галимова задержан начальник одного из отделов таможни, добавил собеседник РБК. В дежурной службе дагестанской таможни не подтвердили задержания. «Просто идут следственные мероприятия», — сказали там.
Местное издание «Новое дело» сообщило, что в доме Галимова прошли обыски. «Мы ничего не подтверждаем, пока идут только следственные действия», — ответили в дагестанской таможне.
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Президент США Дональд Трамп еще на год продлил санкции в отношении России, введенные в 2014 г. из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в сообщении Белого дома США.
В администрации американского президента отметили, что действие указа о санкциях продлевается еще на год, потому что ситуация на Украине «продолжает представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и международной политике США».
Белый дом проинформировал о соответствующем решении спикера палаты представителей конгресса США Пола Райана.
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Президент России Владимир Путин заявил, что если бы у него была возможность изменить что-либо в истории страны, то он хотел бы предотвратить распад СССР. Об этом президент сказал во время блиц-опроса на медиафоруме Общероссийского народного фронта.
При этом на вопрос о том, в каком историческом периоде он хотел бы оказаться, Путин ответил: «Сегодня». «Вы понимаете, в прошлые времена все мои предки были крепостными крестьянами, а я президент», — сказал он.
Отвечая на другие блиц-вопросы, Путин заявил, что главное в жизни — результат, а сила России — в людях. На вопрос о несбывшейся мечте президент ответил, что его цель понятна: «Я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной, устремленной вперед». На вопрос, хотел бы он знать свое будущее через 5-10 лет, Путин ответил отрицательно.
Также его спросили, что он делает перед новогодним обращением президента. «Тоже смотрю телевизор и жду выступления президента», — сказал Путин. На вопрос, верите ли вы в приметы, президент ответил положительно.
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
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Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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Контракт между «Нафтогазом» и «Газпромом» не может быть расторгнут в одностороннем порядке, заявил президент Украины Петр Порошенко. В случае, если контракт будет расторгнут со стороны «Газпрома», Украина обратится в арбитраж «за дополнительной компенсацией ущерба», добавил президент.
«Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" не предусматривает права их расторжения в одностороннем порядке, и подобные заявления "Газпрома" могут объясняться только нежеланием выполнять свои контрактные обязательства», — цитирует Порошенко ТАСС.
Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания вынуждена немедленно начать в Стокгольмском арбитраже процедуру расторжения контрактов с «Нафтогазом Украины» на поставку и транзит газа.
Так Миллер отреагировал на решение Стокгольмского арбитража, который обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд. «Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины», — заявил он.
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Представленные российскому президенту Владимиру Путину списки на награждение за разработку новейшего оружия содержали несколько листов, где «убористым почерком были перечислены даже не люди, а целые предприятия», рассказал Путин участникам медиафорума ОНФ. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей».
«Я говорю, это что такое? А мне главный конструктор говорит - а это наша кооперация», – добавил Путин. По словам президента, эти списки убедили его, что «мы не утащили где-то что-то или где-то что-то свинтили». «Это результат работы конструкторских бюро и предприятий чуть ли не всей страны», – отметил он.
Все представленные Путиным во время послания военные наработки можно будет применить для гражданских целей, и это будет делаться, сказал президент.
Во время послания Федеральному собранию Путин представил разработанную в России крылатую ракету с ядерной силовой установкой и ядерным зарядом. Она имеет неограниченную дальность, отметил президент. Он также представил кадры старта этой ракеты и ее полет. Представитель минобороны США Дана Уайт ответила на слова Путина, что США не удивлены. А сразу несколько американских каналов сообщили со ссылкой на источник, что Вашингтон наблюдал несколько испытаний этой ракеты, все они завершились крушением.
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