Genser прекратила продажи новых автомобилей в московских автосалонах
Группа компаний Genser приостановила продажи новых легковых автомобилей брендов Cadillac, Audi, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda, Datsun, Volkswagen, Infiniti, Nissan и Volvo в столичных автосалонах, передает RNS со ссылкой на представителей дилерских центров группы.
«Отделы продаж новых автомобилей автосалонов Cadillac, Chevrolet, Ford, Hyundai, Mazda, Datsun и Volvo в Москве временно приостановили работу. Сервисные станции работают в обычном режиме», — уточнил представитель одного их дилерских центров.
Автосалоны Genser в Белгороде, Калуге, Котласе и Липецке работают в обычным режиме, отметили представители региональных автоцентров.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что Genser может обанкротиться. По информации издания, ряд автоконцернов расторг или готовится расторгнуть договоры с Genser.