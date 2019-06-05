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«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании. Раньше «АвтоВАЗ» именовался публичным акционерным обществом, теперь же именуется акционерным обществом.

В пресс-релизе отмечается, что изменение статуса – следствие плана рекапитализации «АвтоВАЗа», утвержденного единственным акционером – нидерландской Alliance Rostec Auto BV. Она направлена на «содействие более эффективному корпоративному управлению и принятию решений» в компании.

Регистрация нового наименования освобождает «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию, которая возлагается на публичные компании, подчеркивает компания.

В мае ЦБ освободил «АвтоВАЗ» от обязанности раскрывать информацию. Регулятор отмечал, что решение вступит в силу, когда в единый государственный реестр юрлиц будут внесены данные об отказе компании от публичного статуса.

Совместное предприятие Renault и «Ростеха» – Alliance Rostec Auto B.V. – объявило в 2018 г. о принудительном выкупе долей миноритариев «АвтоВАЗа». В итоге Alliance Rostec Auto B.V. стала единственным акционером автопроизводителя. В феврале «АвтоВАЗ» обратился к Московской бирже с заявлением о делистинге ее акций.