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Умер бывший руководитель Ford и Chrysler

Ведомости
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В США в возрасте 94 лет умер бывший руководитель Ford и Chrysler Ли Якокка, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на представителя его семьи.

Якокка умер утром во вторник, 2 июля, в своем доме. Причиной смерти стали осложнения от болезни Паркинсона.

Яккока начал работать в Ford в 1946 г. после окончания учебы в Принстонском университете. В 1968 г. он был назначен президентом компании. Под его руководством был разработан Ford Mustang.

После ухода из Ford Яккока возглавил Chrysler. Компания тогда находилась на грани банкротства, и Яккока помог ей выйти из кризиса. Он руководил Chrysler до 1992 г.

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Набиуллина рассказала о сценариях использования средств ФНБ

Ведомости
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По оценкам Центробанка, Фонд национального благосостояния (ФНБ) в следующем году может преодолеть порог в 7% ВВП, после которого средства из него можно будет инвестировать. Об этом напомнила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью Reuters.

Регулятор рассматривает несколько сценариев того, как могут быть использованы средства ФНБ, рассказала Набиуллина. По ее мнению, самый неблагоприятный вариант — это инвестирование всех средств фонда сверх порога в 7% ВВП. «Не так важно, во что деньги будут инвестированы, поскольку в этой ситуации полностью восстановится зависимость экономических и финансовых параметров, курса рубля от колебаний цен на нефть», — пояснила председатель ЦБ.

Другой вариант предполагает инвестирование определенного процента от превышения 7%, он несет меньше рисков для макроэкономической и финансовой стабильности, продолжила Набиуллина. 

Если правительство выберет механизм, при котором средства ФНБ будут направлены на кредиты иностранным покупателям российской продукции, то влияние на макроэкономику и курс рубля будет примерно таким же, как если бы средства тратились внутри России, отметила председатель ЦБ. 

Набиуллина подчеркнула, что очень важно, как будут отбираться проекты, которые получат финансирование, и как они будут управляться. «Если госпроекты, даже без трат из ФНБ, не будут очень эффективными, они, по нашим оценкам, будут создавать инфляционное давление», — заключила она.

В ФНБ поступают сверхдоходы от продажи нефти: по бюджетному правилу в 2019 г. сверхдоходы — это все, что образуется при цене барреля нефти сорта Urals выше $41,6. Сейчас в ФНБ 3,8 трлн руб., или 3,6% ВВП. Минфин ожидает к концу 2019 г. 7,9 трлн руб.

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Финансы
Новости

Газпромбанк снижает ставку «Семейной ипотеки» до 4,9% годовых

Ведомости
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С 3 июля 2019 г. Газпромбанк начал выдавать «Семейную ипотеку» по программе с господдержкой под 4,9% годовых. Такая ставка будет действовать в течение всего срока кредитования. Об этом говорится в сообщении банка.

Прежде Газпромбанк кредитовал участников программы под 6% годовых только в первые три или пять лет ипотеки (зависит от числа детей).

Ипотеку по субсидированной государством ставке могут получить граждане, у которых родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в возводимой либо готовой новостройке. Минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья, сумма – до 12 млн руб. для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 млн руб. в остальных регионах. Сейчас максимально допустимая ставка такой ипотеки для заемщика – 6% годовых.

Новая ставка кредита Газпромбанка является одной из самых низких на рынке. Она может быть увеличена на 4 процентных пункта при расторжении заемщиком или его отказе от продления договоров страхования личного или имущественного страхования в течение периода субсидирования, сообщает его пресс-служба.

Одновременно Газпромбанк снижает на 0,3 процентных пункта ставки базовых ипотечных программ для первичной и вторичной недвижимости, а также кредитов на рефинансирование ипотеки – до 10,2% годовых.

В последние месяцы несколько крупных банков снизили ставки «Семейной ипотеки» ниже предписанного программой субсидирования уровня, в частности ВТБ, Промсвязьбанк, Абсолют банк, «Уралсиб», Райффайзенбанк.

Политика
Новости

Дерипаска рассказал об обсуждении с ФБР вмешательства России в выборы в США

Ведомости
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Миллиардер Олег Дерипаска рассказал в интервью Hill TV, что в сентябре 2016 г. беседовал с тремя сотрудниками ФБР о приписываемом России вмешательстве в американские выборы. В частности, сотрудники спецслужб спрашивали Дерипаску, сотрудничает ли экс-руководитель штаба Дональда Трампа Пол Манафорт с Россией.

«Я сказал им прямо: Я просто не верю, что он будет представлять какие-либо интересы России, зная, что он делает на Украине последние семь или восемь лет. Он работает там, он консультирует всю политическую элиту, и они им довольны. Зачем ему сотрудничать с Россией?», – отметил Дерипаска.

Он сообщил агентам ФБР, что вообще сомневается в том, что штаб Трампа мог вступить в сговор с российской стороной. Он добавил, что никогда не общался с Манафортом близко, поэтому ничего не мог о нем сказать сотрудникам ФБР.

Дерипаска также посетовал, что отношения между США и Россией зашли в тупик, из которого будет сложно найти выход.

«Если вы посмотрите на реальность, то разве сейчас более безопасно, чем в начале 90-х годов, для России и США, для русских и для американцев? Нет, мы в тупике, о котором и подумать нельзя было во времена перестройки», – отметил Дерипаска.

Дерипаска, чье состояние Forbes оценивает в $3,6 млрд, подал в суд в Вашингтоне иск к министерству финансов США. Он требует отменить санкции, введенные против него в 2018 г. Ему запрещен въезд в США. Под санкции одновременно с Дерипаской попали восемь его активов. В январе 2019 г. ограничения против трех компаний – En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» – благодаря достигнутому соглашению с минфином США были отменены. Но остальные компании и сам Дерипаска остались под санкциями.

В 2016 г. в США состоялись президентские выборы, в которых победил Дональд Трамп. По окончании избирательной кампании спецслужбы США заявили о вмешательстве российской стороны в избирательный процесс. Конгресс США в 2017 г. инициировал расследование возможного сговора избирательного штаба Трампа с Россией и российского вмешательства в выборы. Расследование вел спецпрокурор США Роберт Мюллер, который позже ушел в отставку. Мюллер не нашел доказательств сговора между штабом Трампа и Россией. Но заявил, что Россия пыталась влиять на выборы в США через социальные сети и взлом почтовых серверов демократической партии. Москва неоднократно отвергала все обвинения и указывала на отсутствие доказательств российского вмешательства в выборы президента США.

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Политика
Новости

Более 3400 домов остаются затопленными в Иркутской области

Ведомости
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За прошедшие сутки вода ушла из 11 поселений в Иркутской области, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

В МЧС отметили, что подтопленными остаются 31 населенный пункт в Тулунском, Чунском и Тайшетском районах. Затоплены 3426 домов, в них проживают более 8000 человек. Кроме того, разрушено 12 мостов, 10 участков дорог остаются затопленными.

Наводнение в Иркутской области началось на прошлой неделе из-за сильных дождей. Это самый мощный летний паводок за более чем столетнею историю метеонаблюдений в регионе. Он затронул более 90 населенных пунктов. Более 1200 домов были уничтожены, около 10 000 – подтоплены. В Иркутской области объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее также сообщалось, что число погибших в результате паводка увеличилось до 18 человек. По информации МЧС, по состоянию на утро 3 июля пять человек из числа считавшихся пропавшими без вести найдены живыми. Поиски еще восьми человек продолжаются.

Последствия паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

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Политика
Новости

Зеленский заявил об отсутствии у России желания урегулировать конфликт в Донбассе

Ведомости
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия не демонстрирует «доброй воли» для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского по итогам его встречи со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Торонто.

По мнению Зеленского, Киев демонстрирует готовность решать конфликт дипломатическим путем, свидетельством этого является перезапуск работы украинских представителей в трехсторонней контактной группе, а также шаги в направлении активизации «нормандского формата».

Зеленский также поблагодарил Волкера за то, что он лично и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

В интервью немецкой газете Bild в июне Зеленский сообщил, что на первой встрече с президентом Владимиром Путиным начал бы общение с напоминания о том, что Крым и Донбасс – это территория Украины. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что про Донбасс «надо говорить не Путину, а <...> жителям Донбасса». По Крыму «уже особо и говорить нечего», говорил представитель Кремля.

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Политика
Новости

Почти 40 человек погибли из-за авиаудара по центру размещения мигрантов в Ливии

Ведомости
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Около 40 человек погибли в результате авиаудара, нанесенного по центру размещения беженцев в пригороде Триполи, столицы Ливии. Об этом сообщает Reuters. По данным агентства, также около 80 человек получили ранения, в основном это мигранты. Информацию о нанесении авиаудара и количестве пострадавших также подтвердил «РИА Новости» представитель медицинской службы города Малик аль-Мурсит.

Ливийская национальная армия (ЛНА) 1 июля заявляла, что начнет бомбардировки с воздуха целей в Триполи после неудавшейся попытки захвата столицы. После убийства в 2011 г. ливийского лидера Муаммара Каддафи в стране фактически действуют два центра власти. На востоке работает парламент, сформированы вооруженные силы – ЛНА. На западе действует правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем, признанное ООН.

В Ливии концентрируются мигранты из Африки и стран Ближнего Востока с целью добраться по морю до побережья Италии.

Бизнес
Новости

Основатель «Рольфа» оспорит оценку сделки, ставшую причиной уголовного дела

Ведомости
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Основатель автодилера «Рольф» Сергей Петров пообещал оспорить в суде оценку сделки с акциями «Рольф эстейт» 2014 г., которую провела ФСБ. Об этом он сообщил в программе Hard Day’s Night на телеканале «Дождь». Оценка этой сделки легла в основу уголовного дела, фигурантом которого стал Петров. По его словам, ФСБ оценила акции компании «Рольф эстейт» в 200 млн руб., а не в 4 млрд руб., за которые эти акции купил «Рольф».

В дилерских центрах «Рольфа» в Москве и Санкт-Петербурге 27 июня прошли обыски. Позже СКР сообщил, что против основателя «Рольфа» Петрова заведено уголовное дело. Его обвинили в незаконном выводе за рубеж 4 млрд руб. через сделку, в ходе которой компания Panabel Limited в феврале 2014 г. продала акции «Рольф эстейт» на 3,9 млрд руб. ООО «Рольф». По версии следствия, стоимость акций была умышленно завышена. «Рольф» утверждает, что сумма сделки была определена на основании рыночной стоимости продаваемых акций. Директор департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолий Кайро отправлен под домашний арест. Кроме Кайро и Петрова по делу также проходят бывший гендиректор «Рольфа» Татьяна Луковецкая и гендиректор Panabel Limited Г. Кафкалия. Президента России Владимира Путина на саммите в Осаке спросили, в курсе ли он претензий правоохранителей к Петрову. Он пообещал разобраться в причинах преследования предпринимателя.

Петров подчеркнул, что в момент совершения сделки представители закона ни разу не сомневались в законности купли-продажи акций. «Ни регулятор, ни аудиторы, ни налоговая инспекция тогда не предъявляли нам претензий», – заявил он.

Петров также рассказал, что ему известны несколько фамилий людей, которые могут быть причастны к его преследованию, но называть имена пока рано. Он также не исключил, что уголовное дело стало предупреждением для тех, кто из бизнеса приходит в политику. Предприниматель также не исключил, что преследование может быть связано с его поддержкой оппозиционера Алексея Навального.

«Я когда-то действительно помогал (Алексею Навальному), потому что он боролся с коррупцией. И мне казалось, что это самая большая угроза, какая может быть для государства, поэтому надо помогать всем, кто борется...Наверное, этого нельзя было делать, как потом мне объяснили... Возможно, это стало причиной», – отметил Петров.

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Бизнес
Новости

Минпромторг заключил инвестконтракты с автопроизводителями на 100 млрд рублей

Ведомости
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Минпромторг России заключил специальные инвестиционные контракты сразу с шестью автопроизводителями. В этом списке – Volkswagen Group, «Джи эм АвтоВАЗ», «Автотор» (с привлечением BMW), контролируемый группой PSA завод «ПСМА рус», Toyota и Volvo Trucks. Об этом через представителя сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Подписанные контракты помогут привлечь в экономику России свыше 100 млрд руб. частных инвестиций и локализовать производство ключевых узлов: двигателей, коробок передач и систем управления автомобилем, перечисляет Мантуров.

«Реализация проектов предполагает поставки продукции не только на внутренний, но и на экспортные рынки, а также проведение НИОКР на территории России, – говорит он. – В результате реализации проектов будет создано свыше 1400 высокотехнологичных рабочих мест, а в бюджеты различных уровней поступит свыше 523 млрд руб.».

Российские власти поэтапно ужесточают требования по локализации автомобилей для доступа к мерам господдержки. Раньше для этого нужно было иметь соглашения о промсборке, теперь – специальные инвестконтракты (формально они гарантируют только стабильные налоговые условия). В автопроме такие контракты заключили все основные производители машин. Самый большой размер заявленных инвестиций – 70 млрд руб. – у контракта, подписанного с «АвтоВАЗом» с привлечением его партнеров по альянсу: Renault, Nissan и Mitsubishi.

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Политика
Новости

Канадский премьер пообещал начать поставки оружия на Украину

Ведомости
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Канада включила Украину в список государств, которым Оттава может поставлять оружие, заявил в эфире канадского телеканала CBC премьер Джастин Трюдо по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Трюдо заявил, что Канада продолжит сотрудничество с Украиной, чтобы гарантировать, что она получает необходимую ей поддержку как от канадских военных инструкторов, так и посредством поставок необходимого оборудования. В своем Twitter Трюдо написал, что Канада поддерживает украинский народ и будут защищать суверенитет Украины.

Трюдо также отметил, что Канада продолжит санкционную политику в отношении России из-за ситуации на Украине. В частности, он указал, что украинские моряки, которые были задержаны российскими пограничниками в керченском проливе в прошлом году, продолжают находиться в заключении. Это серьезно беспокоит руководство Канады, добавил Трюдо.

Ситуацию с задержанием моряков обсуждали на саммите в Осаке президенты России и США, об этом сообщал Владимир Путин: «Мы объяснили, что там происходит, говорили на эту тему, но решения пока нет», – отмечал Путин. Он уточнял, что необходимо дождаться решения суда по вопросу нарушения моряками российского законодательства. Три корабля Военно-морских сил Украины в ноябре прошлого года нарушили порядок прохождения территориальных вод России при следовании из Черного в Азовское море. Моряков задержали и теперь обвиняют в нарушении государственной границы.

Политика
Новости

Минобороны опровергло информацию о взрыве газа на подводной лодке

Ведомости
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Министерство обороны России опровергает сообщение о том, что оно уведомило норвежские власти о взрыве газа на подводном аппарате, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на директора норвежского управления по ядерной и радиационной безопасности, что российские чиновники оповестили норвежские власти о том, что на борту аппарата произошел взрыв газа. Он уточнил, что после проверок норвежские специалисты не зафиксировали повышения уровня радиации.

Минобороны России 2 июля сообщило, что днем ранее «в российских территориальных водах на научно-исследовательской подводной лодке, предназначенной для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе изучение рельефа дна возник пожар. В результате погибли 14 моряков, из них семь – капитаны первого ранга, двое – Герои России. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания на глубоководном аппарате был ликвидирован. Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — заявили в Минобороны.

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Стиль жизни
Новости

Три российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии

Ведомости
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Три российских режиссера вошли в список членов Американской киноакадемии, выбирающей претендентов на премию «Оскар». Об этом свидетельствуют данные на сайте академии.

В категорию «Короткий метр и анимация» вошли Михаил Алдашин и Игорь Ковалев. В категорию «Режиссеры» – кинорежиссер Сергей Дворцевой.

Михаил Алдашин – режиссер-аниматор. Работал на студии «Пилот», в настоящее время – креативный продюсер по короткометражным проектам «Союзмульфильма». Среди его работ в качестве режиссера и сценариста – «Букашки», «Про Ивана-дурака», «Бессмертный».

Игорь Ковалев – один из основателей студии «Пилот». Среди его работ в качестве художника – «Приключения капитана Врунгеля», «Пластилиновая ворона», в качестве режиссера – «Следствие ведут колобки». Работал в США, в частности был художником-мультипликатором «Симпсонов».

Сергей Дворцевой – российский и казахстанский кинорежиссер. Снял картины «Тюльпан» и «Айка». Лауреат премии «Ника», также получал главный приз конкурсной программы «Особый взгляд» Каннского фестиваля.

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