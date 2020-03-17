Volkswagen останавливает заводы в Европе

Volkswagen Group в течении этой недели приостановит производство на заводах в Италии, Португалии, Словакии и Испании и готовится закрыть остальные заводы в Европе из-за распространения коронавируса, сообщает Automotive News Europe. «Учитывая существенное ухудшение ситуации с продажами и возросшую неопределенность в отношении поставок комплектующих на заводы, производство на заводах брендов группы в ближайшее время должно быть приостановлено», — заявил гендиректор VW Group Герберт Дисс.