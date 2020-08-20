Аналитики сообщили о возвращении автокредитования на докризисный уровень

Кроме того, число выданных автокредитов значительно выросло год к году в Свердловской (27%), Белгородской (22%) и Вологодской областях (18%), свидетельствуют данные аналитиков. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе в июле было выдано на 13% меньше займов на покупку машин, чем в сопоставимый месяц прошлого года. Отрицательная динамика сохраняется также в Иркутской (-10%), Самарской (-7%), Волгоградской (-6%), Ростовской областях (-6%) и ряде других регионов.