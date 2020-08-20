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Аналитики сообщили о возвращении автокредитования на докризисный уровень

Ведомости

Банки в июле 2020 г. выдали россиянам 70 000 автокредитов на сумму 58,4 млрд руб., что на 2% больше по количеству и на 3% по объему, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из предварительных данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Рост по сравнению с июнем 2020 г. составил 18% по количеству и 23% ‒ по объему.

«Выдачи автокредитов после резкого падения в карантинные месяцы формально восстановились до прошлогодних значений», ‒ заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. При этом он отметил, что такие показатели во многом обеспечены спросом на автокредитование в Москве, Санкт-Петербурге и их регионах, где сейчас активно реализовывается отложенный спрос после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом.

Так, в Москве было выдано 6300 автокредитов. Это на 7% больше, чем в июле 2019 г. и на 19% ‒ чем в июне 2020 г. Объем ссуд составил 7,6 млрд руб., что на 8% превышает прошлогодние показатели и на 19% ‒ значения предыдущего месяца.

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Кроме того, число выданных автокредитов значительно выросло год к году в Свердловской (27%), Белгородской (22%) и Вологодской областях (18%), свидетельствуют данные аналитиков. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе в июле было выдано на 13% меньше займов на покупку машин, чем в сопоставимый месяц прошлого года. Отрицательная динамика сохраняется также в Иркутской (-10%), Самарской (-7%), Волгоградской (-6%), Ростовской областях (-6%) и ряде других регионов.

В целом по итогам 7 месяцев текущего года выдача автокредитов в России сократилась на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ОКБ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных