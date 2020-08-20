Аналитики сообщили о возвращении автокредитования на докризисный уровень
Банки в июле 2020 г. выдали россиянам 70 000 автокредитов на сумму 58,4 млрд руб., что на 2% больше по количеству и на 3% по объему, чем в сопоставимый период прошлого года, следует из предварительных данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Рост по сравнению с июнем 2020 г. составил 18% по количеству и 23% ‒ по объему.
«Выдачи автокредитов после резкого падения в карантинные месяцы формально восстановились до прошлогодних значений», ‒ заявил генеральный директор ОКБ Артур Александрович. При этом он отметил, что такие показатели во многом обеспечены спросом на автокредитование в Москве, Санкт-Петербурге и их регионах, где сейчас активно реализовывается отложенный спрос после снятия ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Так, в Москве было выдано 6300 автокредитов. Это на 7% больше, чем в июле 2019 г. и на 19% ‒ чем в июне 2020 г. Объем ссуд составил 7,6 млрд руб., что на 8% превышает прошлогодние показатели и на 19% ‒ значения предыдущего месяца.
Кроме того, число выданных автокредитов значительно выросло год к году в Свердловской (27%), Белгородской (22%) и Вологодской областях (18%), свидетельствуют данные аналитиков. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе в июле было выдано на 13% меньше займов на покупку машин, чем в сопоставимый месяц прошлого года. Отрицательная динамика сохраняется также в Иркутской (-10%), Самарской (-7%), Волгоградской (-6%), Ростовской областях (-6%) и ряде других регионов.
В целом по итогам 7 месяцев текущего года выдача автокредитов в России сократилась на 14% по количеству и на 11% по объему по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в ОКБ.