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К сменившему Gett агрегатору такси Bibi подключилось 400 корпоративных клиентов

Ведомости

Число корпоративных клиентов нового агрегатора такси Bibi за два месяца с запуска проекта достигло 400, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

«Сейчас мы уже доступны в более 1000 городов и населенных пунктов России», – привели в пресс-службе слова СЕО Bibi в РФ Анатолия Сморгонского, который раньше руководил российским подразделением израильского агрегатора такси Gett. В число клиентов Bibi вошли, в частности, «Мираторг», «Дон-строй», Ralf Ringer, «Связь инжиниринг М» и Фора-банк. Bibi еще при запуске объявил, что делает ставку на сегмент b2b, но компания также работает и на b2c-направлении.

Как сообщала «Лента.ру», для запуска Bibi (созвучно с названием агрегатора такси Didi) были привлечены инвестиции из КНР. Основной штат компании составили оставшиеся без работы сотрудники российского подразделения Gett, отмечало издание. Как писал позднее «Коммерсантъ», Bibi использует в приложениях технологии, которые никак не связаны с Gett или другими агрегаторами. Собеседники издания также допускали, что в финансировании проекта могли принять участие китайские инвесторы.

Сервис такси Gett прекратит работать в России с 1 июня

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Китайский агрегатор такси Didi прекратил работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 г., объявив об этом 21 февраля. На территории России сервис действовал с августа 2020 г. Первым городом страны, где появилась возможность заказать такси через китайский агрегатор, стала Казань. Позже услуги Didi стали доступны в 38 городах России.

Gett остановил деятельность в России 1 июня. Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус рассказал тогда «Ведомостям», что уход Gett c российского рынка «никого не удивил». Эксперт обратил внимание, что в последние два года компания начала терять долю на российском рынке и постепенно переходить к модели «виртуального» агрегатора (с марта 2021 г. водителям «Ситимобила» разрешили выполнять заказы Gett по наиболее популярному тарифу «эконом»).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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