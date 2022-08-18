К сменившему Gett агрегатору такси Bibi подключилось 400 корпоративных клиентов

«Сейчас мы уже доступны в более 1000 городов и населенных пунктов России», – привели в пресс-службе слова СЕО Bibi в РФ Анатолия Сморгонского, который раньше руководил российским подразделением израильского агрегатора такси Gett. В число клиентов Bibi вошли, в частности, «Мираторг», «Дон-строй», Ralf Ringer, «Связь инжиниринг М» и Фора-банк. Bibi еще при запуске объявил, что делает ставку на сегмент b2b, но компания также работает и на b2c-направлении.