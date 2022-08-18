К сменившему Gett агрегатору такси Bibi подключилось 400 корпоративных клиентов
Число корпоративных клиентов нового агрегатора такси Bibi за два месяца с запуска проекта достигло 400, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
«Сейчас мы уже доступны в более 1000 городов и населенных пунктов России», – привели в пресс-службе слова СЕО Bibi в РФ Анатолия Сморгонского, который раньше руководил российским подразделением израильского агрегатора такси Gett. В число клиентов Bibi вошли, в частности, «Мираторг», «Дон-строй», Ralf Ringer, «Связь инжиниринг М» и Фора-банк. Bibi еще при запуске объявил, что делает ставку на сегмент b2b, но компания также работает и на b2c-направлении.
Как сообщала «Лента.ру», для запуска Bibi (созвучно с названием агрегатора такси Didi) были привлечены инвестиции из КНР. Основной штат компании составили оставшиеся без работы сотрудники российского подразделения Gett, отмечало издание. Как писал позднее «Коммерсантъ», Bibi использует в приложениях технологии, которые никак не связаны с Gett или другими агрегаторами. Собеседники издания также допускали, что в финансировании проекта могли принять участие китайские инвесторы.
Китайский агрегатор такси Didi прекратил работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 г., объявив об этом 21 февраля. На территории России сервис действовал с августа 2020 г. Первым городом страны, где появилась возможность заказать такси через китайский агрегатор, стала Казань. Позже услуги Didi стали доступны в 38 городах России.
Gett остановил деятельность в России 1 июня. Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус рассказал тогда «Ведомостям», что уход Gett c российского рынка «никого не удивил». Эксперт обратил внимание, что в последние два года компания начала терять долю на российском рынке и постепенно переходить к модели «виртуального» агрегатора (с марта 2021 г. водителям «Ситимобила» разрешили выполнять заказы Gett по наиболее популярному тарифу «эконом»).
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