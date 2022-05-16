Сервис такси Gett прекратит работать в России с 1 июня

Сервис такси Gett прекратит работать в России с 1 июняУход компании не приведет к существенному росту цен, считают эксперты
В Gett рассказали, что приложение для водителей будет работать до 31 мая включительно, после этого они не смогут получать заказы на поездки. Компания обещала выполнить все обязательства по поездкам, которые будут осуществлены до конца месяца.
Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус сказал «Ведомостям», что уход Gett c российского рынка «никого не удивил». Эксперт обратил внимание на то, что в последние два года компания начала терять долю на российском рынке и постепенно переходить к модели «виртуального» агрегатора (с марта 2021 г. водителям «Ситимобил» разрешили выполнять заказы Gett по наиболее популярному тарифу «Эконом»). В марте 2022 г. в Gett поясняли, что реорганизация российского подразделения связана с оттоком корпоративных клиентов из-за обострения геополитической ситуации.
Швагерус считает, что решение компании вряд ли связано с проведением военной операции на Украине, поскольку и без этого дела у Gett шли неважно. Он также обращает внимание, что в начале мая 2022 г. компанию покинул ее основатель, занимавший пост CEO, Дэйв Вайсер. Сейчас Gett помимо России работает в Израиле, США и Великобритании.
«Последнее время Gett работал преимущественно на рынке корпоративных поездок, причем именно для иностранных игроков. И сейчас, когда большинство из этих компаний свернули или приостановили свою деятельность в России, Gett стало попросту некого возить, поэтому заявление агрегатора об уходе с российского рынка выглядит логичным», – отмечает основатель аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. По его словам, на рынке сервисов заказа такси сейчас доминируют три компании – «Яндекс.Такси», «Везет» и «Такси.Максим». «Вместе они контролируют до 80% рынка онлайн-заказа такси в стране», – отмечает Кусков. Эксперт ожидает роста цен на услуги такси до 10% к концу 2022 г., но это связано скорее не с уходом Gett, а с общим состоянием рынка такси, ухудшением лизинговых условий, повышением стоимости страховки автомобилей такси и др., резюмировал эксперт.
В начале марта 2022 г. Gett сообщил о планах уйти из России и реорганизовать российский офис. В компании тогда объяснили, что в связи со сложившейся геополитической ситуацией многие корпоративные клиенты Gett уходят с российского рынка, что «существенно влияет на возможность компании реализовывать свою стратегию». При этом сервис пообещал выполнить все обязательства перед клиентами и сотрудниками. По данным фонда VNV Global, одного из крупнейших инвесторов Gett, на Россию приходится около 14% от общей выручки сервиса. Решение об уходе, поясняют там, было принято «по результатам стратегического анализа бизнеса». Согласно отчетности, выручка ООО «Геттакси Рус» по итогам прошлого года составила 4,39 млрд руб., а чистый убыток – 674 млн руб.
Платформа по управлению наземным транспортом Gett была создана в 2010 г. в Израиле выходцем из России Шахаром Вайсером (сейчас Дэйв Вайсер) как конкурент американских агрегаторов такси Uber и Lyft. Ее офисы находятся в Тель-Авиве, Лондоне и Нью-Йорке.
Согласно данным HSBC, в 2021 г. в РФ через агрегаторы услуг такси осуществлялось порядка 60% заказов, но в некоторых регионах их доля не превышала 45% (остальные заказы шли через классические таксопарки), писал в сентябре прошлого года «Коммерсантъ». Долю «Яндекс.Такси» HSBC оценивает в 40% от общего количества заказов такси в России и в 67% – от заказов через агрегаторы. На остальные сервисы, включая «Ситимобил», Gett, «Максим» и др., приходятся оставшиеся 33%. Базовые активы сервиса «Везёт» были приобретены «Яндексом» в феврале 2021 г. (за $178 млн выкуплены колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы).
В краткосрочной перспективе, по мнению Швагеруса, цены на услуги такси в России не будут существенно меняться, в том числе благодаря устойчивости сложившейся модели и ее гибкости. Он также добавляет, что в Москве — на самом большом рынке таксомоторных услуг в стране — таксопарк достаточно молод и проблема его обновления возникнет только через два-три года. Наиболее существенное влияние на то, как будет развиваться в дальнейшем рынок такси в России, окажет принятие новой законодательной базы — законопроекта о такси, который может быть рассмотрен и принят уже осенью 2022 г., добавляет Швагерус.
«Рынок такси в России хорошо развит и довольно гибкий. Образовавшуюся нишу быстро займут новые исполнители, в том числе локальные игроки», – добавляет председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. В организации не ожидают роста тарифов на такси именно из-за ухода Gett, но также прогнозируют рост стоимости услуг в том числе и из-за роста стоимости обслуживания и запчастей для автомобилей.
В начале марта об окончании работы объявил сервис такси «Ситимобил», который принадлежит «О2О холдингу» — совместному предприятию Сбербанка и VK. Во время встречи с сотрудниками его гендиректор пояснил, что инвесторы приняли решение о закрытии компании, поскольку она была убыточной. «Ситимобил» должен был закрыться 15 апреля, однако за день до этого стало известно, что «О2О холдинг» ведет переговоры о покупке части активов сервиса с компанией People & People, куда входит бренд «Таксовичкоф». Сделку планируется закрыть во II квартале 2022 г., приложение «Ситимобил» продолжает работу.