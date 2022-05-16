Сервис такси Gett прекратит работать в России с 1 июня

В краткосрочной перспективе, по мнению Швагеруса, цены на услуги такси в России не будут существенно меняться, в том числе благодаря устойчивости сложившейся модели и ее гибкости. Он также добавляет, что в Москве — на самом большом рынке таксомоторных услуг в стране — таксопарк достаточно молод и проблема его обновления возникнет только через два-три года. Наиболее существенное влияние на то, как будет развиваться в дальнейшем рынок такси в России, окажет принятие новой законодательной базы — законопроекта о такси, который может быть рассмотрен и принят уже осенью 2022 г., добавляет Швагерус.