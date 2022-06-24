Новый российский агрегатор такси «Свифтдрайв» выйдет на рынок 1 июля

С 1 июня агрегатор такси Gett прекратил поддержку и обеспечение работы мобильного приложения для российских пользователей. В начале марта 2022 г. компания сообщила о планах уйти из России и реорганизовать российский офис в связи с оттоком корпоративных клиентов из-за обострения геополитической ситуации. При этом сервис пообещал выполнить все обязательства перед клиентами и сотрудниками. По данным фонда VNV Global, одного из крупнейших инвесторов Gett, на Россию приходится около 14% от общей выручки сервиса. Согласно отчетности, выручка ООО «Геттакси рус» по итогам прошлого года составила 4,39 млрд руб., а чистый убыток – 674 млн руб.