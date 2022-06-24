Новый российский агрегатор такси «Свифтдрайв» выйдет на рынок 1 июля
Новый отечественный агрегатор такси «Свифтдрайв» начнет работу 1 июня во всех регионах России. Компания надеется занять нишу ушедшего из России Gett.
«Свифтдрайв» планирует запустить в начале сервис корпоративного такси, а затем расширить услуги и на обычных потребителей. «Сервис объединит поставщиков транспортных услуг на единой платформе, оптимизирует операционные процессы корпоративному клиенту, обеспечит экономию до 25% на транспортное обслуживание», — сказал сооснователь сервиса Станислав Ястржембский (цитата по «Известия»).
По его словам, компания планирует занять 12–15% российского рынка и в нее уже инвестировали более 30 млн руб. Всего, по подсчетам компании, сервису понадобится до 150 млн руб. инвестиций.
Сейчас новый агрегатор активно заключает договоры с таксопарками, разрабатывает ИТ-платформу. К тому же «Свифтдрайв» уже заключила договор о сотрудничестве с «Яндекс.Такси» и «Ситимобил». Это позволит передать заказ одному из партнеров, если собственные водители нового сервиса будут недоступны, сказал Ястржембский.
С 1 июня агрегатор такси Gett прекратил поддержку и обеспечение работы мобильного приложения для российских пользователей. В начале марта 2022 г. компания сообщила о планах уйти из России и реорганизовать российский офис в связи с оттоком корпоративных клиентов из-за обострения геополитической ситуации. При этом сервис пообещал выполнить все обязательства перед клиентами и сотрудниками. По данным фонда VNV Global, одного из крупнейших инвесторов Gett, на Россию приходится около 14% от общей выручки сервиса. Согласно отчетности, выручка ООО «Геттакси рус» по итогам прошлого года составила 4,39 млрд руб., а чистый убыток – 674 млн руб.
Согласно данным HSBC, в 2021 г. в РФ через агрегаторы услуг такси осуществлялось порядка 60% заказов, но в некоторых регионах их доля не превышала 45% (остальные заказы шли через классические таксопарки), писал в сентябре прошлого года «Коммерсантъ». Долю «Яндекс.Такси» HSBC оценивает в 40% от общего количества заказов такси в России и в 67% – от заказов через агрегаторы. На остальные сервисы, включая «Ситимобил», Gett, «Максим» и др., приходятся оставшиеся 33%.