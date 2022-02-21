Китайский сервис такси Didi уходит из России

Осенью 2021 г. Минтранс подготовил законопроект, значительно ужесточающий работу агрегаторов, он должен вступить в силу 1 сентября 2022 г. Он закрепляет субсидиарную ответственность агрегатора и водителя перед пассажиром за причиненный вред в случае ДТП, вводит ответственность агрегатора за передачу заказа компаниям, не имеющим права на перевозки и др. Кроме того, иностранные агрегаторы такси могут обязать согласовывать условия работы водителей с правительством России и отчитываться об их количестве. В случае невыполнения этих требований сервис смогут заблокировать. Требование о согласовании условий работы с правительством касается только иностранных сервисов, обрабатывающих более 1 млн заказов в месяц и в которых больше 50% водителей работают за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо РФ включает Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Армению). Аналитики тогда отмечали, что законопроект, в первую очередь, может ударить по сервису Didi. В январе 2022 г. РБК со ссылкой на источники сообщал о сокращении количества сотрудников Didi в России.