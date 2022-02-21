Китайский сервис такси Didi уходит из России

Китайский сервис такси Didi уходит из РоссииЭто может быть связано с проблемами компании в КНР и высокой конкуренцией в РФ
Агрегатор такси Didi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, прекратит работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 г., сообщил «Ведомостям» представитель сервиса. По его словам, сегодня о принятом решении были проинформированы водители и партнеры агрегатора.
Собеседник пояснил, что компания не сможет «обеспечить наилучшие результаты» работы в этих странах из–за меняющихся рыночных условий и «других вызовов». Он добавил, что это решение принято по итогам «тщательного анализа рынка и опыта работы за полтора года». «Мы принимаем решения о том, в какие рынки инвестировать, основываясь на расчете, где мы сможем добиться наилучших результатов для пользователей и партнеров. К сожалению, мы не видим, что в краткосрочной перспективе сможем это сделать здесь», – сказал собеседник «Ведомостям».
Didi намерен фокусировать усилия и наращивать инвестиции для развития сервиса в странах Латинской Америки и на некоторых рынках Азиатско–Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.
DiDi присутствует в 17 странах. В России компания начала работу в августе 2020 г. в Казани. Сейчас сервис доступен в 38 городах страны, в том числе в Туле, Рязани, Калуге, Владимире, Твери, Воронеже, Краснодаре, Уфе, Перми, Тюмени и Красноярске. В декабре 2021 г. портал Autonews.ru со ссылкой на источники сообщал, что агрегатор рассматривает возможность в начале 2022 г. выйти на московский рынок.
В июне 2021 г. Didi провела первичное размещение акций (IPO) на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE), по итогам которого привлекла $4,4 млрд. Власти Китая выступали против IPO компании в США, обвинили сервис в нарушении закона о сборе данных клиентов. Также расследование начало Государственное управление рыночного регулирования Китая, которое заподозрило компанию в нарушении законодательства о конкуренции. В начале декабря 2021 г. Didi объявила о намерении провести делистинг с NYSE. Новый листинг планируется на Гонконгской фондовой бирже.
По словам источника «Ведомостей» в компании, работающей на рынке такси, уход DiDi из России обусловлен несколькими причинами. Во–первых, это низкий объем инвестиций в РФ, который не позволяет продолжать работать из–за высокой конкуренции со стороны других игроков, а также выйти на маржинальный рынок Москвы. Ситуация с планируемыми делистингом и IPO в Гонконге говорит о том, что компания в первую очередь сосредоточена на своем ключевом рынке – КНР, добавляет собеседник «Ведомостей». Еще одной причиной, по его словам, может быть подготовленный Минтрансом законопроект, который ужесточит правила работы в России для иностранных агрегаторов такси.
Осенью 2021 г. Минтранс подготовил законопроект, значительно ужесточающий работу агрегаторов, он должен вступить в силу 1 сентября 2022 г. Он закрепляет субсидиарную ответственность агрегатора и водителя перед пассажиром за причиненный вред в случае ДТП, вводит ответственность агрегатора за передачу заказа компаниям, не имеющим права на перевозки и др. Кроме того, иностранные агрегаторы такси могут обязать согласовывать условия работы водителей с правительством России и отчитываться об их количестве. В случае невыполнения этих требований сервис смогут заблокировать. Требование о согласовании условий работы с правительством касается только иностранных сервисов, обрабатывающих более 1 млн заказов в месяц и в которых больше 50% водителей работают за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС, помимо РФ включает Казахстан, Белоруссию, Киргизию, Армению). Аналитики тогда отмечали, что законопроект, в первую очередь, может ударить по сервису Didi. В январе 2022 г. РБК со ссылкой на источники сообщал о сокращении количества сотрудников Didi в России.
В июне 2021 г. на Петербургском экономическом форуме вопрос об ужесточении работы в России иностранных агрегаторов поднимал министр цифрового развития Максут Шадаев. Тогда же, российский сервис такси «Максим» обратился в ФАС с жалобой на Didi.
Руководитель центра компетенций Международного евразийского форума «Такси» Станислав Швагерус считает, что уход Didi из России в первую очередь вызван финансовыми проблемами компании, связанными с делистингом с NYSE и действиями регуляторов на базовом для нее китайском рынке. Он пояснил, что власти КНР ужесточили требования к агрегаторам, в частности, установив ограничения по размеру комиссии, которую они берут с водителей, и обязав сервисы такси обеспечивать для работников социальные и трудовых гарантии. Целый ряд китайских министерств работает над дальнейшим регулированием рынка, добавил он. «Все это требует от компании серьезных финансовых вливаний внутри Китая», – сказал Швагерус «Ведомостям».
Связывать решение Didi с российской регуляторикой, по мнению эксперта, не стоит. Эксперт напомнил, что за последние годы обсуждались четыре законопроекта о регулировании деятельности такси. И вопросы регулирования рынка пока еще далеки от финала, подчеркнул он.