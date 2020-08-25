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В России начал работать китайский агрегатор такси DiDi

На старте компания установила льготную комиссию в 5%
Анастасия Львова
russiadidi / vk.com

Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, во вторник, 25 августа, начал работу в Казани. Это первый российский город, где запустился сервис. Запуск сервиса «Ведомостям» подтвердил представитель компании «Диди мобилити рус».

Ранее о запуске сервиса в августе сообщал РБК со ссылкой на источники на рынке такси. По данным издания, DiDi также рассматривает возможность начать работу в других городах России с сентября – декабря 2020 г., в числе возможных городов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород.

Как рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании, к платформе могут подключиться не только водители из таксопарков, но и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрировав свой собственный автомобиль.

Ранее по теме: РБК узнал о скором выходе китайского агрегатора такси на рынок России

На первом этапе комиссия сервиса составит 5%, отметили в компании, не уточнив, сколько будут действовать данные льготные условия. Для сравнения: эффективная комиссия «Яндекс.Такси» (фактическая комиссия за вычетом всех вознаграждений партнерам-таксопаркам и водителям) в I квартале 2020 г. составила менее 10% от стоимости заказа, сообщал ранее гендиректор компании Даниил Шулейко. Комиссия «Ситимобила» по Москве и Московской области за этот же период составила 8–9%, рассказывал представитель сервиса. В Gett на конец IV квартала 2019 г. эффективная комиссия составляла около 6%, в начале 2020 г. вплоть до марта сервис субсидировал поездки, сообщали в пресс-службе.

Помимо Китая и России DiDi работает еще в 8 странах, в том числе в Бразилии и Мексике, а количество пользователей сервиса составляет 550 млн человек. Кроме такси компания предоставляет услуги по прокату велосипедов, доставке еды и логистике. В 2017 г. о намерении DiDi выйти на рынок России изданию China Daily сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев; РФПИ годом ранее инвестировал в Didi Chuxing.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных