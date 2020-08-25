В России начал работать китайский агрегатор такси DiDi

На первом этапе комиссия сервиса составит 5%, отметили в компании, не уточнив, сколько будут действовать данные льготные условия. Для сравнения: эффективная комиссия «Яндекс.Такси» (фактическая комиссия за вычетом всех вознаграждений партнерам-таксопаркам и водителям) в I квартале 2020 г. составила менее 10% от стоимости заказа, сообщал ранее гендиректор компании Даниил Шулейко. Комиссия «Ситимобила» по Москве и Московской области за этот же период составила 8–9%, рассказывал представитель сервиса. В Gett на конец IV квартала 2019 г. эффективная комиссия составляла около 6%, в начале 2020 г. вплоть до марта сервис субсидировал поездки, сообщали в пресс-службе.