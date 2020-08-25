В России начал работать китайский агрегатор такси DiDi

В России начал работать китайский агрегатор такси DiDiНа старте компания установила льготную комиссию в 5%
Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, во вторник, 25 августа, начал работу в Казани. Это первый российский город, где запустился сервис. Запуск сервиса «Ведомостям» подтвердил представитель компании «Диди мобилити рус».
Ранее о запуске сервиса в августе сообщал РБК со ссылкой на источники на рынке такси. По данным издания, DiDi также рассматривает возможность начать работу в других городах России с сентября – декабря 2020 г., в числе возможных городов – Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород.
Как рассказали «Ведомостям» в пресс-службе компании, к платформе могут подключиться не только водители из таксопарков, но и индивидуальные предприниматели (ИП), зарегистрировав свой собственный автомобиль.
На первом этапе комиссия сервиса составит 5%, отметили в компании, не уточнив, сколько будут действовать данные льготные условия. Для сравнения: эффективная комиссия «Яндекс.Такси» (фактическая комиссия за вычетом всех вознаграждений партнерам-таксопаркам и водителям) в I квартале 2020 г. составила менее 10% от стоимости заказа, сообщал ранее гендиректор компании Даниил Шулейко. Комиссия «Ситимобила» по Москве и Московской области за этот же период составила 8–9%, рассказывал представитель сервиса. В Gett на конец IV квартала 2019 г. эффективная комиссия составляла около 6%, в начале 2020 г. вплоть до марта сервис субсидировал поездки, сообщали в пресс-службе.
Помимо Китая и России DiDi работает еще в 8 странах, в том числе в Бразилии и Мексике, а количество пользователей сервиса составляет 550 млн человек. Кроме такси компания предоставляет услуги по прокату велосипедов, доставке еды и логистике. В 2017 г. о намерении DiDi выйти на рынок России изданию China Daily сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев; РФПИ годом ранее инвестировал в Didi Chuxing.