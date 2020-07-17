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РБК узнал о скором выходе китайского агрегатора такси на рынок России

Ведомости

Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, начнет работу в России в ближайшие недели, первыми им смогут воспользоваться жители Казани, сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке такси. В OOO «Юником», которая нанимает водителей для сервиса DiDi в Казани, изданию подтвердили намерение начать работу в городе в августе.

Один из собеседников РБК уточнил, что DiDi рассматривает возможность начать работу в других городах России с сентября-декабря 2020 г., в числе возможных городов — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород. Приложение «DiDi Водитель» для телефонов на Android появилось в российском магазине Google Play к 17 июля. На скриншотах в магазине видны расценки в рублях и фрагменты карт в Москве, а в описании есть номер телефона с российским кодом города, при этом пользователи жалуются, что фактически регистрация не работает.

В 2017 г. о намерении DiDi выйти на рынок России изданию China Daily глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев; РФПИ годом ранее инвестировал в Didi Chuxing. В январе 2020 г. РБК сообщал о поиске сотрудников на офисные должности DiDi в России, вакансия PR-менеджера DiDi с офисом в Санкт-Петербурге появлялась на сайте LinkedIn.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных