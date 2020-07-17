РБК узнал о скором выходе китайского агрегатора такси на рынок России
Агрегатор такси DiDi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, начнет работу в России в ближайшие недели, первыми им смогут воспользоваться жители Казани, сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке такси. В OOO «Юником», которая нанимает водителей для сервиса DiDi в Казани, изданию подтвердили намерение начать работу в городе в августе.
Один из собеседников РБК уточнил, что DiDi рассматривает возможность начать работу в других городах России с сентября-декабря 2020 г., в числе возможных городов — Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Нижний Новгород. Приложение «DiDi Водитель» для телефонов на Android появилось в российском магазине Google Play к 17 июля. На скриншотах в магазине видны расценки в рублях и фрагменты карт в Москве, а в описании есть номер телефона с российским кодом города, при этом пользователи жалуются, что фактически регистрация не работает.
В 2017 г. о намерении DiDi выйти на рынок России изданию China Daily глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев; РФПИ годом ранее инвестировал в Didi Chuxing. В январе 2020 г. РБК сообщал о поиске сотрудников на офисные должности DiDi в России, вакансия PR-менеджера DiDi с офисом в Санкт-Петербурге появлялась на сайте LinkedIn.