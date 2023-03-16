Компания Ротенберга и ВЭБа построит последний участок южного дублера МКАД

Магистраль состоит из пяти участков, три из которых уже готовы. Один из последних участков – от Боровского до Киевского шоссе – был введен в работу в январе этого года. В 2019 г. власти Москвы заявляли, что строительство планируется завершить в 2023 г., но позже открытие было перенесено на 2026 г.