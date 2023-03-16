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Компания Ротенберга и ВЭБа построит последний участок южного дублера МКАД

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Последний участок магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе построит компания «Дороги и мосты», связанная с корпорацией ВЭБ.РФ и предпринимателем Аркадием Ротенбергом. Об этом сообщил РБК со ссылкой на конкурсную документацию.

Компания стала победителем конкурса, так как была единственным ее участником. «Дороги и мосты» предложили достроить южный дублер Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) за 19,9 млрд руб. – это на 100 млн руб. меньше первоначальной цены. Работы планируются до конца 2025 г., а благоустройство трассы должно завершиться в 2026 г.

«Дороги и мосты» входит в группу «Нацпроектстрой», основателями которой являются Ротенберг и ВЭБ.РФ. До 2020 г. она входила в строительную компанию «Мостотрест», которой Ротенберг также владеет. 19 декабря 2022 г. «Дороги и мосты» возглавил основной акционер группы «1520» Алексей Крапивин, а в январе 2023 г. он стал директором «Нацпроектстроя».

Строительство шестиполосной трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с путепроводом на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе началось в 2016 г. С учетом развязок общая протяженность дороги составит больше 90 км. Трасса также соединит Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.

Магистраль состоит из пяти участков, три из которых уже готовы. Один из последних участков – от Боровского до Киевского шоссе – был введен в работу в январе этого года. В 2019 г. власти Москвы заявляли, что строительство планируется завершить в 2023 г., но позже открытие было перенесено на 2026 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных