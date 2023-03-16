Компания Ротенберга и ВЭБа построит последний участок южного дублера МКАД
Компания стала победителем конкурса, так как была единственным ее участником. «Дороги и мосты» предложили достроить южный дублер Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) за 19,9 млрд руб. – это на 100 млн руб. меньше первоначальной цены. Работы планируются до конца 2025 г., а благоустройство трассы должно завершиться в 2026 г.
«Дороги и мосты» входит в группу «Нацпроектстрой», основателями которой являются Ротенберг и ВЭБ.РФ. До 2020 г. она входила в строительную компанию «Мостотрест», которой Ротенберг также владеет. 19 декабря 2022 г. «Дороги и мосты» возглавил основной акционер группы «1520» Алексей Крапивин, а в январе 2023 г. он стал директором «Нацпроектстроя».
Строительство шестиполосной трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с путепроводом на пересечении Варшавского и Расторгуевского шоссе началось в 2016 г. С учетом развязок общая протяженность дороги составит больше 90 км. Трасса также соединит Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе.
Магистраль состоит из пяти участков, три из которых уже готовы. Один из последних участков – от Боровского до Киевского шоссе – был введен в работу в январе этого года. В 2019 г. власти Москвы заявляли, что строительство планируется завершить в 2023 г., но позже открытие было перенесено на 2026 г.