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Минфин поддержал увеличение штрафа за отсутствие ОСАГО

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Минфин России поддерживает увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО до «экономически разумного уровня», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации.

«Ситуация со штрафами давно назрела, ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз, и Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа по ОСАГО до экономически разумного уровня», – приводит его слова ТАСС.

По оценке Моисеева, штраф можно было бы повысить до 5000 руб. При этом, подчеркнул чиновник, езда без ОСАГО является длящимся нарушением, поэтому «если человек за каждую камеру будет платить 800 руб.», то штрафы можно и не повышать.

С предложением повысить штраф за вождение автомобиля без полиса ОСАГО до 5000 руб. в декабре прошлого года выступил Российский союз автостраховщиков (РСА). Там заявили, что действующий штраф в 800 руб. не менялся уже 18 лет и его размер должен быть сопоставим со стоимостью полиса.

Ранее в марте премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило положительный отзыв на законопроект ЛДПР о сокращении до месяца минимального срока договора ОСАГО. 

Как сообщил 20 марта президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, средняя стоимость автомобильных запчастей в актуализированной версии справочников РСА, использующихся для расчета выплат по ОСАГО, выросла за год на 19,5%. При этом в действующих с 19 марта справочниках цены оказались ниже прошлой версии от 19 декабря на 6,4%. Стабилизация цен обусловлена появлением новых каналов поставки запчастей, пояснил Уфимцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных