Минфин поддержал увеличение штрафа за отсутствие ОСАГО

С предложением повысить штраф за вождение автомобиля без полиса ОСАГО до 5000 руб. в декабре прошлого года выступил Российский союз автостраховщиков (РСА). Там заявили, что действующий штраф в 800 руб. не менялся уже 18 лет и его размер должен быть сопоставим со стоимостью полиса.