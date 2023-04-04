Минфин поддержал увеличение штрафа за отсутствие ОСАГО
Минфин России поддерживает увеличение штрафа за езду без полиса ОСАГО до «экономически разумного уровня», заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, выступая в Совете Федерации.
«Ситуация со штрафами давно назрела, ситуация довольно вопиющая. Мы обсуждали это много раз, и Минфин, конечно, поддерживает увеличение штрафа по ОСАГО до экономически разумного уровня», – приводит его слова ТАСС.
По оценке Моисеева, штраф можно было бы повысить до 5000 руб. При этом, подчеркнул чиновник, езда без ОСАГО является длящимся нарушением, поэтому «если человек за каждую камеру будет платить 800 руб.», то штрафы можно и не повышать.
С предложением повысить штраф за вождение автомобиля без полиса ОСАГО до 5000 руб. в декабре прошлого года выступил Российский союз автостраховщиков (РСА). Там заявили, что действующий штраф в 800 руб. не менялся уже 18 лет и его размер должен быть сопоставим со стоимостью полиса.
Ранее в марте премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило положительный отзыв на законопроект ЛДПР о сокращении до месяца минимального срока договора ОСАГО.
Как сообщил 20 марта президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев, средняя стоимость автомобильных запчастей в актуализированной версии справочников РСА, использующихся для расчета выплат по ОСАГО, выросла за год на 19,5%. При этом в действующих с 19 марта справочниках цены оказались ниже прошлой версии от 19 декабря на 6,4%. Стабилизация цен обусловлена появлением новых каналов поставки запчастей, пояснил Уфимцев.