Кабмин поддержал сокращение минимального срока договора ОСАГО

«Среди них – законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО. Чтобы граждане могли выбрать, оформлять его на один месяц или больше – до года. Ведь порой некоторые пользуются машиной только в дачный сезон. Бывают и другие причины, по которым автовладельцы хотели бы снизить такие расходы. На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв», – отметил Мишустин, его слова приводит пресс-служба кабмина.