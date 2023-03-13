Кабмин поддержал сокращение минимального срока договора ОСАГО
Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект ЛДПР о сокращении до месяца минимального срока договора ОСАГО. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции в Госдуме.
По словам Мишустина, ЛДПР, реагируя на запросы россиян, вносит актуальные инициативы на рассмотрение парламента.
«Среди них – законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО. Чтобы граждане могли выбрать, оформлять его на один месяц или больше – до года. Ведь порой некоторые пользуются машиной только в дачный сезон. Бывают и другие причины, по которым автовладельцы хотели бы снизить такие расходы. На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв», – отметил Мишустин, его слова приводит пресс-служба кабмина.
Летом 2022 г. депутаты ЛДПР и группа сенаторов во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу законопроект о сокращении минимального срока договора ОСАГО с одного года до одного месяца.
В 2022 г. автовладельцы оформили почти 700 000 полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка. Это в 2,8 раза больше по сравнению с годом ранее. Отмечается, что совокупная страховая премия по заключенным договорам превысила 4 млрд руб.