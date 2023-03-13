Газета
Финансы

Кабмин поддержал сокращение минимального срока договора ОСАГО

Ведомости

Правительство подготовило положительный отзыв на законопроект ЛДПР о сокращении до месяца минимального срока договора ОСАГО. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции в Госдуме.

По словам Мишустина, ЛДПР, реагируя на запросы россиян, вносит актуальные инициативы на рассмотрение парламента.

«Среди них – законопроект о гибком сроке действия договора ОСАГО. Чтобы граждане могли выбрать, оформлять его на один месяц или больше – до года. Ведь порой некоторые пользуются машиной только в дачный сезон. Бывают и другие причины, по которым автовладельцы хотели бы снизить такие расходы. На предложение ЛДПР правительством подготовлен положительный отзыв», – отметил Мишустин, его слова приводит пресс-служба кабмина.

Летом 2022 г. депутаты ЛДПР и группа сенаторов во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли в Государственную думу законопроект о сокращении минимального срока договора ОСАГО с одного года до одного месяца.

В 2022 г. автовладельцы оформили почти 700 000 полисов ОСАГО на маркетплейсе Сбербанка. Это в 2,8 раза больше по сравнению с годом ранее. Отмечается, что совокупная страховая премия по заключенным договорам превысила 4 млрд руб.

Ранее по теме: Число легковых автомобилей впервые сократилось в шести регионах России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных