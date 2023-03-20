Средняя стоимость автозапчастей в справочниках РСА выросла за год почти на 20%
Средняя стоимость автомобильных запчастей в актуализированной версии справочников Российского союза автостраховщиков (РСА), использующаяся для расчета выплат по ОСАГО, выросла за год на 19,5%. Об этом сообщил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.
Отмечается, что в действующих с 19 марта справочниках цены оказались ниже прошлой версии от 19 декабря на 6,4%. Стабилизация цен обусловлена появлением новых каналов поставки запчастей, пояснил Уфимцев.
«Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей», – отметил он.
При общем тренде на понижение цен стоимость запчастей для ряда брендов за прошедшие три месяца выросла. Так, запчасти для автомобилей ВАЗ (LADA) в новых справочниках подорожали в среднем на 3,9%, Chevrolet – на 5,1%, Volvo – на 4%, а Lifan – на 0,6%.
По сравнению со справочником от 19 марта 2022 г. сильнее всего выросли цены на запчасти для иномарок. Например, дверь багажника автомобиля Nissan подорожала за год в среднем на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi – на 67%, фара для Hyundai – на 47%, а двери для автомобилей Kia теперь стоят дороже на 36-40%.
Уфимцев также рассказал, что озвученное ранее депутатами Госдумы предложение по созданию промышленного сектора восстановления запчастей позволит существенно улучшить ситуацию со стоимостью ремонта автомобилей без ущерба для безопасности авто.
Как писали ранее «Ведомости», продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 г. выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 868 257 машин. Динамика роста продаж подержанных иномарок за два месяца почти в 2 раза превысила динамику по российским брендам. Всего в январе – феврале в России было продано 634 485 иномарок (+18%) и 233 772 (+10%) российские машины с пробегом.