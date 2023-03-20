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Средняя стоимость автозапчастей в справочниках РСА выросла за год почти на 20%

Ведомости

Средняя стоимость автомобильных запчастей в актуализированной версии справочников Российского союза автостраховщиков (РСА), использующаяся для расчета выплат по ОСАГО, выросла за год на 19,5%. Об этом сообщил президент РСА и Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

Отмечается, что в действующих с 19 марта справочниках цены оказались ниже прошлой версии от 19 декабря на 6,4%. Стабилизация цен обусловлена появлением новых каналов поставки запчастей, пояснил Уфимцев.

«Это сдерживает давление на тариф по ОСАГО, которое оказывают резко возросшие цены на ремонт автомобилей», – отметил он.

При общем тренде на понижение цен стоимость запчастей для ряда брендов за прошедшие три месяца выросла. Так, запчасти для автомобилей ВАЗ (LADA) в новых справочниках подорожали в среднем на 3,9%, Chevrolet – на 5,1%, Volvo – на 4%, а Lifan – на 0,6%.

По сравнению со справочником от 19 марта 2022 г. сильнее всего выросли цены на запчасти для иномарок. Например, дверь багажника автомобиля Nissan подорожала за год в среднем на 80%, передняя проводка шасси Mitsubishi – на 67%, фара для Hyundai – на 47%, а двери для автомобилей Kia теперь стоят дороже на 36-40%.

Уфимцев также рассказал, что озвученное ранее депутатами Госдумы предложение по созданию промышленного сектора восстановления запчастей позволит существенно улучшить ситуацию со стоимостью ремонта автомобилей без ущерба для безопасности авто.

Как писали ранее «Ведомости», продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 г. выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 868 257 машин. Динамика роста продаж подержанных иномарок за два месяца почти в 2 раза превысила динамику по российским брендам. Всего в январе – феврале в России было продано 634 485 иномарок (+18%) и 233 772 (+10%) российские машины с пробегом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных