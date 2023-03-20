Средняя стоимость автозапчастей в справочниках РСА выросла за год почти на 20%

Как писали ранее «Ведомости», продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 г. выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 868 257 машин. Динамика роста продаж подержанных иномарок за два месяца почти в 2 раза превысила динамику по российским брендам. Всего в январе – феврале в России было продано 634 485 иномарок (+18%) и 233 772 (+10%) российские машины с пробегом.