В России в начале 2023 года начали расти продажи машин с пробегом

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 г. выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 868 257 машин, следует из данных «Автостат инфо» (есть у «Ведомостей») на основе статистики перерегистраций транспортных средств.