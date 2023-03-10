В России в начале 2023 года начали расти продажи машин с пробегом

В России в начале 2023 года начали расти продажи машин с пробегомПри низком предложении новых автомобилей сегмент подержанной техники будет расти
Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 г. выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 868 257 машин, следует из данных «Автостат инфо» (есть у «Ведомостей») на основе статистики перерегистраций транспортных средств.
Как следует из этих данных, динамика роста продаж подержанных иномарок за два месяца почти в 2 раза превысила динамику по российским брендам. Всего в январе – феврале в России было продано 634 485 иномарок (+18%) и 233 772 (+10%) российские машины с пробегом.
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