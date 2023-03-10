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В России в начале 2023 года начали расти продажи машин с пробегом

При низком предложении новых автомобилей сегмент подержанной техники будет расти
Денис Ильюшенков
Евгений Разумный / Ведомости

Продажи подержанных легковых автомобилей в России в январе – феврале 2023 г. выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего было продано 868 257 машин, следует из данных «Автостат инфо» (есть у «Ведомостей») на основе статистики перерегистраций транспортных средств.

Как следует из этих данных, динамика роста продаж подержанных иномарок за два месяца почти в 2 раза превысила динамику по российским брендам. Всего в январе – феврале в России было продано 634 485 иномарок (+18%) и 233 772 (+10%) российские машины с пробегом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных