Министр транспорта Никарагуа рассказал об интересе к российскому автопрому
«Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, модели обеспечивают прекрасное соотношение цены и качества. Стоит отметить, что российский автопром в Никарагуа пользуется большим спросом и его автомобили являются привилегированным товаром», – сообщил Обрегон.
По его словам, российские грузовые и пассажирские автомобили показывают высокие показатели безопасности и комфорта. Их используют в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также в сфере защиты национальной безопасности. Никарагуа в скором времени получит 450 автобусов от компании ГАЗ, рассказал министр.
Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах отечественного автоконцерна в 2023 г. экспортировать 10 000–15 000 автомобилей Lada, в 2024-м – до 50 000. По его словам, у компании есть производство в Узбекистане и Казахстане, оно готово к запуску, но там необходимо принять «определенные меры государственные по техническому регулированию». В феврале Соколов говорил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает на начало восстановления экспорта в 2023 г. В планах компании экспортировать до 30 000 машин в 2023 г.