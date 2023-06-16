Министр транспорта Никарагуа рассказал об интересе к российскому автопрому

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах отечественного автоконцерна в 2023 г. экспортировать 10 000–15 000 автомобилей Lada, в 2024-м – до 50 000. По его словам, у компании есть производство в Узбекистане и Казахстане, оно готово к запуску, но там необходимо принять «определенные меры государственные по техническому регулированию». В феврале Соколов говорил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает на начало восстановления экспорта в 2023 г. В планах компании экспортировать до 30 000 машин в 2023 г.