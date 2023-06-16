Газета
Авто

Министр транспорта Никарагуа рассказал об интересе к российскому автопрому

Ведомости

В Никарагуа российский автопром пользуется большим спросом и считается привилегированным товаром. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал министр транспорта и инфраструктуры республики Оскар Сальвадор Мохика Обрегон, передают «РИА Новости».

«Российские марки автомобилей успешно зарекомендовали себя на латиноамериканском рынке, модели обеспечивают прекрасное соотношение цены и качества. Стоит отметить, что российский автопром в Никарагуа пользуется большим спросом и его автомобили являются привилегированным товаром», – сообщил Обрегон.

По его словам, российские грузовые и пассажирские автомобили показывают высокие показатели безопасности и комфорта. Их используют в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности, а также в сфере защиты национальной безопасности. Никарагуа в скором времени получит 450 автобусов от компании ГАЗ, рассказал министр.

Ранее по теме: В Никарагуа выразили желание подключиться к системе «Мир»

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов сообщил о планах отечественного автоконцерна в 2023 г. экспортировать 10 000–15 000 автомобилей Lada, в 2024-м – до 50 000. По его словам, у компании есть производство в Узбекистане и Казахстане, оно готово к запуску, но там необходимо принять «определенные меры государственные по техническому регулированию». В феврале Соколов говорил, что «АвтоВАЗ» рассчитывает на начало восстановления экспорта в 2023 г. В планах компании экспортировать до 30 000 машин в 2023 г.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных