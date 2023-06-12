«АвтоВАЗ» раскрыл планы по объему экспорта
По словам Соколова, у компании есть производство в Узбекистане и Казахстане, оно готово к запуску, но там необходимо принять «определенные меры государственные по техническому регулированию».
«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тыс., но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», – сказал он, комментируя экспорт текущего года. «План следующего года — порядка 50 тыс.», – уточнил он.
В феврале Соколов говорил, что «Автоваз» рассчитывает на начало восстановления экспорта в 2023 г. В планах компании было экспортировать до 30 тыс. машин в 2023 г. Тогда же вице-премьер, министр промышленности и торговли, а также глава совета директоров «АвтоВАЗа» Денис Мантуров сообщил, что экспортная программа компании будет пересмотрена.
У компании для производства есть площадки в Ижевске, Санкт-Петербурге, а также в Тольятти.