«АвтоВАЗ» раскрыл планы по объему экспорта

«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тыс., но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», – сказал он, комментируя экспорт текущего года. «План следующего года — порядка 50 тыс.», – уточнил он.