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«АвтоВАЗ» раскрыл планы по объему экспорта

Ведомости

«АвтоВАЗ» планирует в 2023 г. экспортировать 10-15 тыс. автомобилей Lada, в 2024-м — до 50 тыс., сообщил «РИА Новости» президент компании Максим Соколов.

По словам Соколова, у компании есть производство в Узбекистане и Казахстане, оно готово к запуску, но там необходимо принять «определенные меры государственные по техническому регулированию». 

«Если эти меры будут приняты — цифра может увеличиться, а так пока она в пределах 10 тыс., но мы рассчитываем, если такие решения в ближайшее время будут приняты — то может увеличиться на 50%», – сказал он, комментируя экспорт текущего года. «План следующего года — порядка 50 тыс.», – уточнил он.

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В феврале Соколов говорил, что «Автоваз» рассчитывает на начало восстановления экспорта в 2023 г. В планах компании было экспортировать до 30 тыс. машин в 2023 г. Тогда же вице-премьер, министр промышленности и торговли, а также глава совета директоров «АвтоВАЗа» Денис Мантуров сообщил, что экспортная программа компании будет пересмотрена.

У компании для производства есть площадки в Ижевске, Санкт-Петербурге, а также в Тольятти.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных