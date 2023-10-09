В России выросло число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
По итогам 2022 г. число таких автомобилей в России превысило 19 800 штук, в то время как в 2021 г. – 16 200. В доковидном 2019 г. обладателями люксовых автомобилей были 8100 человек, то есть за четыре года их число выросло почти в 2,5 раза.
По данным аналитиков, в прошлом году выросли и налоговые начисления на эти машины в ФНС, причем прирост налоговых средств оказался сильнее по сравнению с приростом самого автопарка. По итогам 2022 г. в ФНС поступило 3,34 млрд руб., что на 31% больше к 2021 г. В среднем каждый владелец люксового автомобиля платил по 169 000 руб.
Лидером среди регионов по числу автомобилей стоимостью выше 10 млн руб. является Москва, на которую пришлось свыше 40% премиальных автомобилей во всей России (8200 автомобилей). В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (2000) и Московская область (1600). В остальных же регионах число таких машин не превышает тысячи. Эти города также лидируют по приросту количества дорогих автомобилей в абсолютном выражении. В частности, по итогам 2022 г., в Москве их число выросло на 1800 шт., в Подмосковье – на 270 шт., а в Санкт-Петербурге – на 209 шт.
Транспортный налог с повышающим коэффициентом на автомобили начал применяться в 2014 г., – тогда соответствующие поправки были введены в Налоговый кодекс (НК) РФ. До 2022 г. он действовал только для транспортных средств (ТС) дороже 3 млн руб. Всего в обновленном списке автомобилей, которые облагаются «налогом на роскошь», содержатся 449 машин стоимостью выше 10 млн руб. Ставка налога зависит в том числе от возраста автомобиля. Новые правила касаются тех владельцев машин, которые приобрели авто уже после 1 января 2022 г.