В России выросло число облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей

Лидером среди регионов по числу автомобилей стоимостью выше 10 млн руб. является Москва, на которую пришлось свыше 40% премиальных автомобилей во всей России (8200 автомобилей). В тройку лидеров также вошли Санкт-Петербург (2000) и Московская область (1600). В остальных же регионах число таких машин не превышает тысячи. Эти города также лидируют по приросту количества дорогих автомобилей в абсолютном выражении. В частности, по итогам 2022 г., в Москве их число выросло на 1800 шт., в Подмосковье – на 270 шт., а в Санкт-Петербурге – на 209 шт.