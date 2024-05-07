«Известия»: число заказов «штрафных» камер в РФ выросло в 2,5 раза в 2023 году

«Штрафные» камеры на базе искусственного интеллекта (ИИ) фиксируют нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, в том числе позволяют отслеживать неправильную парковку и несанкционированные свалки. Опрошенные изданием эксперты заявили, что сумма штрафов по зафиксированным камерами нарушениям окупает затраты на средства видеонаблюдения в течение двух месяцев. На фоне ввода в эксплуатацию таких камер в РФ может резко возрасти и число административных штрафов, спрогнозировала газета.