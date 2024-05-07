«Известия»: число заказов «штрафных» камер в РФ выросло в 2,5 раза в 2023 году
Число заказов «штрафных» камер государственными и муниципальными властями РФ выросло в 2,5 раза в 2023 г., пишут «Известия» со ссылкой на игроков рынка видеонаблюдения.
Так, по подсчетам разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов государственных и муниципальных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в 2023 г. составило 239 против 97 годом ранее. В денежном объеме контракты выросли почти в шесть раз – до 1,5 млрд руб. против 256,1 млн руб. в 2022 г.
«Штрафные» камеры на базе искусственного интеллекта (ИИ) фиксируют нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, в том числе позволяют отслеживать неправильную парковку и несанкционированные свалки. Опрошенные изданием эксперты заявили, что сумма штрафов по зафиксированным камерами нарушениям окупает затраты на средства видеонаблюдения в течение двух месяцев. На фоне ввода в эксплуатацию таких камер в РФ может резко возрасти и число административных штрафов, спрогнозировала газета.
Директор департамента по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин подтвердил наличие тенденции. «По итогам 2023 г. объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза <...> видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании, а также позволяют избежать человеческого фактора в принятии решений», – отметил он.
В конце 2023 г. президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в национальные проекты и государственные программы РФ изменений, предусматривающих внедрение технологий ИИ в каждой отрасли экономики и социальной сферы.