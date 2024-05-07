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«Известия»: число заказов «штрафных» камер в РФ выросло в 2,5 раза в 2023 году

Ведомости

Число заказов «штрафных» камер государственными и муниципальными властями РФ выросло в 2,5 раза в 2023 г., пишут «Известия» со ссылкой на игроков рынка видеонаблюдения.

Так, по подсчетам разработчика ИИ-систем Softlogic, количество контрактов государственных и муниципальных учреждений на поставку систем умного видеонаблюдения в 2023 г. составило 239 против 97 годом ранее. В денежном объеме контракты выросли почти в шесть раз – до 1,5 млрд руб. против 256,1 млн руб. в 2022 г.

«Штрафные» камеры на базе искусственного интеллекта (ИИ) фиксируют нарушения правил поведения в городской среде и ее благоустройства, в том числе позволяют отслеживать неправильную парковку и несанкционированные свалки. Опрошенные изданием эксперты заявили, что сумма штрафов по зафиксированным камерами нарушениям окупает затраты на средства видеонаблюдения в течение двух месяцев. На фоне ввода в эксплуатацию таких камер в РФ может резко возрасти и число административных штрафов, спрогнозировала газета.

Директор департамента по национальным проектам «Мегафона» Александр Калошин подтвердил наличие тенденции. «По итогам 2023 г. объем заказов в этом сегменте в денежном эквиваленте увеличился более чем в два раза <...> видеокамеры с использованием ИИ повышают скорость обработки данных, удобны и просты в обслуживании, а также позволяют избежать человеческого фактора в принятии решений», – отметил он.

В конце 2023 г. президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить внесение в национальные проекты и государственные программы РФ изменений, предусматривающих внедрение технологий ИИ в каждой отрасли экономики и социальной сферы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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