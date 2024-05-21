СК: установлены личности всех 17 погибших при атаке ВСУ на дом в Белгороде
Следственный комитет России (СКР) установил личности всех 17 погибших при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Белгороде 12 мая. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
«В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается», – указано в сообщении.
12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате обрушился подъезд.
14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что многоэтажный дом будет восстановлен. Он уточнил, что окончательное решение примут после полного разбора дома и проверки фундамента. На восстановление планируется направить около 350 млн руб.