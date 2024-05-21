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СК: установлены личности всех 17 погибших при атаке ВСУ на дом в Белгороде

Ведомости

Следственный комитет России (СКР) установил личности всех 17 погибших при атаке вооруженных сил Украины (ВСУ) на жилой дом в Белгороде 12 мая. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«В рамках уголовного дела проведены генетические и иные экспертизы, по итогам которых установлены личности всех погибших. Расследование продолжается», – указано в сообщении.

12 мая ВСУ несколько раз атаковали Белгород. Около 11:40 мск российские средства ПВО сбили над городом шесть ракет «Точка-У», четыре снаряда РСЗО Vampire и два снаряда РСЗО «Ольха». По данным Минобороны, ВСУ пытались ударить по жилому кварталу. Фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У» был поврежден 10-этажный жилой дом, в результате обрушился подъезд. 

14 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что многоэтажный дом будет восстановлен. Он уточнил, что окончательное решение примут после полного разбора дома и проверки фундамента. На восстановление планируется направить около 350 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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